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فيصل بن مشعل يطلق منصة "أمن" لربط إمارة القصيم بشرطة المنطقة إلكترونياً

تهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية بشكل دائم

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في الإمارة اليوم، منصة نظام "أمن"، لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً، وتبادل المعلومات الأمنية.

واستمع أمير منطقة القصيم لشرحٍ عن المنصة التي تهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل دائم، والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها، كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات، وإمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.

وأشاد بعمل مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في توفير الربط الإلكتروني بين منصة أمن والإمارة وفق أعلى درجات الحماية والخصوصية التي تمكن الإمارة لتبادل المعلومات الأمنية، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الأمني بالمنطقة، متمنياً أن تحقق هذه المنصة أهدافها المرجوة منها.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، و‏مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي وعدد من المسؤولين.

أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن مشعل يطلق منصة "أمن" لربط إمارة القصيم بشرطة المنطقة إلكترونياً
سبق

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في الإمارة اليوم، منصة نظام "أمن"، لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً، وتبادل المعلومات الأمنية.

واستمع أمير منطقة القصيم لشرحٍ عن المنصة التي تهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل دائم، والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها، كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات، وإمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.

وأشاد بعمل مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في توفير الربط الإلكتروني بين منصة أمن والإمارة وفق أعلى درجات الحماية والخصوصية التي تمكن الإمارة لتبادل المعلومات الأمنية، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الأمني بالمنطقة، متمنياً أن تحقق هذه المنصة أهدافها المرجوة منها.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، و‏مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي وعدد من المسؤولين.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
03:52 PM

فيصل بن مشعل يطلق منصة "أمن" لربط إمارة القصيم بشرطة المنطقة إلكترونياً

تهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية بشكل دائم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في الإمارة اليوم، منصة نظام "أمن"، لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً، وتبادل المعلومات الأمنية.

واستمع أمير منطقة القصيم لشرحٍ عن المنصة التي تهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل دائم، والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها، كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات، وإمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.

وأشاد بعمل مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في توفير الربط الإلكتروني بين منصة أمن والإمارة وفق أعلى درجات الحماية والخصوصية التي تمكن الإمارة لتبادل المعلومات الأمنية، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الأمني بالمنطقة، متمنياً أن تحقق هذه المنصة أهدافها المرجوة منها.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، و‏مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي وعدد من المسؤولين.

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