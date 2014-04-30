5 ملايين دولار رُصدت للإبلاغ عنه .. التحالف العربي يصطاد "أبو الكرار" بصنعاء

عبر غارة جوية للقوات على مقر وزارة الداخلية .. قيادي حوثي مطلوب لدى القائمة

قُتل القيادي الحوثي عبدالكريم الخيواني؛ المكنى بـ "أبو الكرار"، في غارة جوية لقوات التحالف على مقر وزارة الداخلية في ‫صنعاء؛ وذلك وفقاً لما نشرته "العربية".

ويعد "أبو الكرار" مطلوباً لدى قائمة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كما كان قد تم رصد مبلغ 5 ملايين دولار لمَن يُدلي بأيّ معلومات تؤدي إلى القبض عليه.