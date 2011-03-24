النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل 3 طيارين روس في تحطم طائرة عسكرية جنوب غرب موسكو

من قاذفات القنابل طويلة المدى.. وكان طاقمها يستعد لمهمة تدريب

لقي طاقم من ثلاثة أفراد حتفه في تحطم طائرة عسكرية روسية بسبب عطل تقني خلال تفتيش قبل الإقلاع، بحسب الجيش الروسي.

وتفصيلاً، ذكرت وزارة الدفاع أن الحادث وقع الثلاثاء في قاعدة جوية في إقليم كالوغا، على مسافة نحو 145 كيلومترًا جنوب غرب موسكو، وفق سكاي نيوز عربية.

وأضافت أن طاقم الطائرة من طراز تو- 22إم3، وهي من قاذفات القنابل طويلة المدى، كان يستعد لمهمة تدريب عندما أصاب عطل الطائرة لتقذف بالطيارين خارجها.

وقالت إن ارتفاع الطائرة لم يكن كافيًا لفتح المناطيد، ولقي الثلاثة حتفهم متأثرين بجروح، وأطلق تحقيق رسمي في الواقعة.

يُشار إلى أن هذا الطراز من الطائرات هو قاذفة قنابل أسرع من الصوت طويلة المدى ذات محركين، قادرة على حمل أسلحة نووية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مقتل 3 طيارين روس في تحطم طائرة عسكرية جنوب غرب موسكو
سبق

لقي طاقم من ثلاثة أفراد حتفه في تحطم طائرة عسكرية روسية بسبب عطل تقني خلال تفتيش قبل الإقلاع، بحسب الجيش الروسي.

وتفصيلاً، ذكرت وزارة الدفاع أن الحادث وقع الثلاثاء في قاعدة جوية في إقليم كالوغا، على مسافة نحو 145 كيلومترًا جنوب غرب موسكو، وفق سكاي نيوز عربية.

وأضافت أن طاقم الطائرة من طراز تو- 22إم3، وهي من قاذفات القنابل طويلة المدى، كان يستعد لمهمة تدريب عندما أصاب عطل الطائرة لتقذف بالطيارين خارجها.

وقالت إن ارتفاع الطائرة لم يكن كافيًا لفتح المناطيد، ولقي الثلاثة حتفهم متأثرين بجروح، وأطلق تحقيق رسمي في الواقعة.

يُشار إلى أن هذا الطراز من الطائرات هو قاذفة قنابل أسرع من الصوت طويلة المدى ذات محركين، قادرة على حمل أسلحة نووية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:30 AM

مقتل 3 طيارين روس في تحطم طائرة عسكرية جنوب غرب موسكو

من قاذفات القنابل طويلة المدى.. وكان طاقمها يستعد لمهمة تدريب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,362

لقي طاقم من ثلاثة أفراد حتفه في تحطم طائرة عسكرية روسية بسبب عطل تقني خلال تفتيش قبل الإقلاع، بحسب الجيش الروسي.

وتفصيلاً، ذكرت وزارة الدفاع أن الحادث وقع الثلاثاء في قاعدة جوية في إقليم كالوغا، على مسافة نحو 145 كيلومترًا جنوب غرب موسكو، وفق سكاي نيوز عربية.

وأضافت أن طاقم الطائرة من طراز تو- 22إم3، وهي من قاذفات القنابل طويلة المدى، كان يستعد لمهمة تدريب عندما أصاب عطل الطائرة لتقذف بالطيارين خارجها.

وقالت إن ارتفاع الطائرة لم يكن كافيًا لفتح المناطيد، ولقي الثلاثة حتفهم متأثرين بجروح، وأطلق تحقيق رسمي في الواقعة.

يُشار إلى أن هذا الطراز من الطائرات هو قاذفة قنابل أسرع من الصوت طويلة المدى ذات محركين، قادرة على حمل أسلحة نووية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,466
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة