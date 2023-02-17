"المساحة الجيولوجية" لـ"سبق": لم نرصد هزات أرضية في صبيا هذا اليوم

بعد أنباء عن شعور مواطنين باهتزازات بين قرى "المخلاف" و"الكدمي"

أكد طارق أبا الخيل، المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، أنه لم تسجل الشبكة الوطنية أي هزة أرضية في محافظة صبيا اليوم.

وجاء تصريح "أبا الخير" ردًّا على استفسار "سبق" بعدما تواترت أحاديث عن الشعور باهتزازات أرضية في مواقع عدة شمال وشرق محافظة صبيا بين قرى المخلاف ومركز الكدمي.