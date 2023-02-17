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"المساحة الجيولوجية" لـ"سبق": لم نرصد هزات أرضية في صبيا هذا اليوم

بعد أنباء عن شعور مواطنين باهتزازات بين قرى "المخلاف" و"الكدمي"

أكد طارق أبا الخيل، المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، أنه لم تسجل الشبكة الوطنية أي هزة أرضية في محافظة صبيا اليوم.

وجاء تصريح "أبا الخير" ردًّا على استفسار "سبق" بعدما تواترت أحاديث عن الشعور باهتزازات أرضية في مواقع عدة شمال وشرق محافظة صبيا بين قرى المخلاف ومركز الكدمي.

هيئة المساحة الجيولوجية المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل هزة أرضية صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المساحة الجيولوجية" لـ"سبق": لم نرصد هزات أرضية في صبيا هذا اليوم
سبق

أكد طارق أبا الخيل، المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، أنه لم تسجل الشبكة الوطنية أي هزة أرضية في محافظة صبيا اليوم.

وجاء تصريح "أبا الخير" ردًّا على استفسار "سبق" بعدما تواترت أحاديث عن الشعور باهتزازات أرضية في مواقع عدة شمال وشرق محافظة صبيا بين قرى المخلاف ومركز الكدمي.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:52 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:20 PM

"المساحة الجيولوجية" لـ"سبق": لم نرصد هزات أرضية في صبيا هذا اليوم

بعد أنباء عن شعور مواطنين باهتزازات بين قرى "المخلاف" و"الكدمي"

A A A
محمد المواسي - جازان
0
446

أكد طارق أبا الخيل، المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، أنه لم تسجل الشبكة الوطنية أي هزة أرضية في محافظة صبيا اليوم.

وجاء تصريح "أبا الخير" ردًّا على استفسار "سبق" بعدما تواترت أحاديث عن الشعور باهتزازات أرضية في مواقع عدة شمال وشرق محافظة صبيا بين قرى المخلاف ومركز الكدمي.

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