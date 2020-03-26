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البيت الأبيض يحث المغادرين لنيويورك على عزل أنفسهم 14 يوماً لوقف تفشى كورونا

عدد الإصابات بالفيروس بأمريكا ارتفع إلى 46481 إصابة والوفيات إلى 593 حالة

حث البيت الأبيض في بيانٍ صادر عنه، اليوم الأربعاء، المغادرين لنيويورك، على عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً، لوقف تفشي فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قالت المسؤولة الطبية بوزارة الخارجية الأميركية ديبورا بيركس، في تصريح رسمي حول هذا الشأن: "ينبغي على الجميع في نيويورك الالتزام بالحجر الصحي للـ14 يوماً القادمة لضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين".

ووفق أرقام سابقة صادرة عن جامعة جونز هوبكينز الأميركية، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 46 ألف و481 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 593 حالة.

البيت الأبيض نيويورك العزل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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البيت الأبيض يحث المغادرين لنيويورك على عزل أنفسهم 14 يوماً لوقف تفشى كورونا
سبق

حث البيت الأبيض في بيانٍ صادر عنه، اليوم الأربعاء، المغادرين لنيويورك، على عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً، لوقف تفشي فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قالت المسؤولة الطبية بوزارة الخارجية الأميركية ديبورا بيركس، في تصريح رسمي حول هذا الشأن: "ينبغي على الجميع في نيويورك الالتزام بالحجر الصحي للـ14 يوماً القادمة لضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين".

ووفق أرقام سابقة صادرة عن جامعة جونز هوبكينز الأميركية، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 46 ألف و481 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 593 حالة.

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:36 AM

البيت الأبيض يحث المغادرين لنيويورك على عزل أنفسهم 14 يوماً لوقف تفشى كورونا

عدد الإصابات بالفيروس بأمريكا ارتفع إلى 46481 إصابة والوفيات إلى 593 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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حث البيت الأبيض في بيانٍ صادر عنه، اليوم الأربعاء، المغادرين لنيويورك، على عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً، لوقف تفشي فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قالت المسؤولة الطبية بوزارة الخارجية الأميركية ديبورا بيركس، في تصريح رسمي حول هذا الشأن: "ينبغي على الجميع في نيويورك الالتزام بالحجر الصحي للـ14 يوماً القادمة لضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين".

ووفق أرقام سابقة صادرة عن جامعة جونز هوبكينز الأميركية، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 46 ألف و481 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 593 حالة.

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