أمر إخلاء .. إيران تحت وقع الفيضانات وفرنسا والكويت ترسلان المساعدات

نقل 50 ألف نسمة وسكان 5 بلدات لمناطق أكثر أمناً تزامناً مع تصريف السدود

تحركت إيران، اليوم السبت، لإخلاء مزيدٍ من البلدات والقرى المهدّدة بالفيضانات بعد توقعات بهطول مزيدٍ من الأمطار خلال الساعات القادمة في جنوب غربي البلاد.

ونُقل عديد من سكان منطقة سوسنكرد، البالغ عددهم نحو 50 ألف نسمة، وسكان 5 بلدات أخرى في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية الغنية بالنفط، إلى مناطق أكثر أمناً، تزامناً مع تصريف مياه السدود النهرية الرئيسة، بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، فقد قال حاكم المقاطعة غلام رضا شرياتي: "صدر أمرٌ بالإخلاء، ونحن نوصي النساء والأطفال بالمغادرة، لكننا نطلب من الرجال والشباب البقاء ومساعدتنا على جهود الإنقاذ".

كما ذكر التلفزيون الرسمي، أنه تم إخلاء 7 قرى أخرى مهدّدة بالانهيارات الأرضية في مقاطعة لورستان المجاورة، فيما قُتل ما لا يقل عن 70 شخصاً، بحسب ما قاله رئيس خدمات الطوارئ في البلاد، بير حسين كوليفاند؛ لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت الحكومة الإيرانية إنها نشرت مزيداً من الوحدات الطبية المتنقلة في المقاطعات الجنوبية، وتمّ نقل نحو 1000 شخص جواً بوساطة طائرات الهليكوبتر الطارئة إلى بر الأمان في الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي؛ أن السيول تهدّد نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى محافظة خوزستان.

وأكّد أنه يتعين العمل على الحد من الخسائر إلى أقل ما يمكن ورفع مستوى التوقعات، مشيراً إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة أي طارئ حتى لو كانت احتمالات وقوعه ضئيلة لا تتجاوز 5 %.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس سترسل جواً 12 طناً من المساعدات الإنسانية، تشمل 112 مضخة مياه، إلى المناطق التي ضربتها الفيضانات في إيران.

كما أعلنت السفارة الكويتية في طهران، إرسال أول شحنة مساعدات إلى إيران، بأمر من أمير البلاد، تشمل 40 طناً من المواد الغذائية والطبية.