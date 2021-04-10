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اتفاقية بين "بلدية القصب" و"ترشيد" لإعادة تأهيل إنارة الشوارع الرئيسية والأحياء

تهدف لوضع حلول عملية للوصول إلى وفر في استهلاك الطاقة وأنظمة التحكم

وقّع رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، اتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، تقضي بإعادة تأهيل إنارة الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والمراكز التابعة للبلدية.

وتهدف الاتفاقية لوضع حلول عملية للوصول إلى وفر في استهلاك الطاقة، كاستبدال أنظمة الإنارة بنوعية ذات كفاءة عالية موفرة للطاقة "LED"، وتركيب نظام تحكم بالإضاءة، وتركيب أنظمة التحكم الميكانيكية والكهربائية للمباني الخاصة بالبلدية، وإضافة تقنيات متقدمة لأنظمة التبريد داخل مبنى البلدية لرفع كفاءتها في استهلاك الطاقة.

وذكر رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم أن الاتفاقية جاءت وفق رؤية المملكة 2030م لتشمل حلولاً للوصول إلى وفر في استهلاك الطاقة باستبدال أنظمة الإنارة بنوعية ذات كفاءة عالية موفرة للطاقة "LED"، لكامل إنارات الشوارع والأحياء السكنية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة داخل نطاق خدمات البلدية، والذي سيوفر الكثير من الاستهلاك الكهربائي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي من ضمن اهتمامات البلدية المتعددة والهادفة إلى تعزيز البعد الحضاري في البلدية، والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتية والمرافق الخدمية، وفق معايير صديقة للبيئة انسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة لتحقيق أفضل استخدام للطاقة، وتطوير صناعة كفاءة الطاقة لتكون مزدهرة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاقية بين "بلدية القصب" و"ترشيد" لإعادة تأهيل إنارة الشوارع الرئيسية والأحياء
سبق

وقّع رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، اتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، تقضي بإعادة تأهيل إنارة الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والمراكز التابعة للبلدية.

وتهدف الاتفاقية لوضع حلول عملية للوصول إلى وفر في استهلاك الطاقة، كاستبدال أنظمة الإنارة بنوعية ذات كفاءة عالية موفرة للطاقة "LED"، وتركيب نظام تحكم بالإضاءة، وتركيب أنظمة التحكم الميكانيكية والكهربائية للمباني الخاصة بالبلدية، وإضافة تقنيات متقدمة لأنظمة التبريد داخل مبنى البلدية لرفع كفاءتها في استهلاك الطاقة.

وذكر رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم أن الاتفاقية جاءت وفق رؤية المملكة 2030م لتشمل حلولاً للوصول إلى وفر في استهلاك الطاقة باستبدال أنظمة الإنارة بنوعية ذات كفاءة عالية موفرة للطاقة "LED"، لكامل إنارات الشوارع والأحياء السكنية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة داخل نطاق خدمات البلدية، والذي سيوفر الكثير من الاستهلاك الكهربائي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي من ضمن اهتمامات البلدية المتعددة والهادفة إلى تعزيز البعد الحضاري في البلدية، والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتية والمرافق الخدمية، وفق معايير صديقة للبيئة انسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة لتحقيق أفضل استخدام للطاقة، وتطوير صناعة كفاءة الطاقة لتكون مزدهرة في المملكة.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
10:44 AM

اتفاقية بين "بلدية القصب" و"ترشيد" لإعادة تأهيل إنارة الشوارع الرئيسية والأحياء

تهدف لوضع حلول عملية للوصول إلى وفر في استهلاك الطاقة وأنظمة التحكم

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فلاح الجوفان - الرياض
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وقّع رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، اتفاقية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، تقضي بإعادة تأهيل إنارة الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والمراكز التابعة للبلدية.

وتهدف الاتفاقية لوضع حلول عملية للوصول إلى وفر في استهلاك الطاقة، كاستبدال أنظمة الإنارة بنوعية ذات كفاءة عالية موفرة للطاقة "LED"، وتركيب نظام تحكم بالإضاءة، وتركيب أنظمة التحكم الميكانيكية والكهربائية للمباني الخاصة بالبلدية، وإضافة تقنيات متقدمة لأنظمة التبريد داخل مبنى البلدية لرفع كفاءتها في استهلاك الطاقة.

وذكر رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم أن الاتفاقية جاءت وفق رؤية المملكة 2030م لتشمل حلولاً للوصول إلى وفر في استهلاك الطاقة باستبدال أنظمة الإنارة بنوعية ذات كفاءة عالية موفرة للطاقة "LED"، لكامل إنارات الشوارع والأحياء السكنية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة داخل نطاق خدمات البلدية، والذي سيوفر الكثير من الاستهلاك الكهربائي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي من ضمن اهتمامات البلدية المتعددة والهادفة إلى تعزيز البعد الحضاري في البلدية، والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتية والمرافق الخدمية، وفق معايير صديقة للبيئة انسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة لتحقيق أفضل استخدام للطاقة، وتطوير صناعة كفاءة الطاقة لتكون مزدهرة في المملكة.

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