إمارة مكة: 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال رمضان

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة تشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي ذلك بتوجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة تشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي ذلك بتوجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة تشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي ذلك بتوجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة تشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي ذلك بتوجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.