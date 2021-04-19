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إمارة مكة: 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال رمضان

تشرف على توزيعها لجنة السقاية والرفادة

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة تشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بتوجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

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إمارة مكة: 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال رمضان
سبق

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة تشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بتوجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
05:26 PM

إمارة مكة: 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال رمضان

تشرف على توزيعها لجنة السقاية والرفادة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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322

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة تشرف على توزيع 12 مليون وجبة وسلة غذائية خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بتوجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

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