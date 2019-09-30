"صلاح خاشقجي": لن أقبل استغلال ذكرى قضية والدي للنَّيْل من الوطن

أكد: لدي مطلق الثقة في تحقيق قضاء السعودية العدالة كاملة

أكد "صلاح"، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله-، عدم قبوله أي إساءة أو محاولة للنَّيْل من الوطن عبر استغلال ذكراه وقضيته، وذلك في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر".

وقال صلاح خاشقجي: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته -رحمه الله-للنَّيْل من وطني وقيادتي. لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنَّيْل منهما، ولن أقبل أن تُستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".

وأضاف: "أكرر ما قلته سابقًا. لدي مطلق الثقة في قضاء السعودية لتحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي، مخلصًا لله، ثم الوطن وقيادته".