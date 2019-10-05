نجران.. أولياء أمور طالبات مركز الخانق يشتكون غياب النقل المدرسي

منذ أكثر من شهر

ناشد أولياء أمور طالبات مركز الخانق التابع لتعليم منطقة نجران، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور ملفي العتيبي، بالتدخل لإنهاء غياب النقل المدرسي للطلاب والطالبات منذ أكثر من شهر، دون حل فعلي.

وقال المواطن مرجع خضير آل سالم، لـ"سبق": منذ بداية العام الدراسي 1441هـ، وإلى الآن لا يوجد نقل مدرسي لطالبات المدارس في مركز الخانق، رغم تصريح المسؤولين بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسي دون الالتفات للنقل، متسائلاً: ما هي الإجراءات المتخذة حيال حل هذه المشكلة التي تتكرر مع بداية كل عام دراسي؟

وأضاف آل سالم: جرت مراجعة إدارة التعليم بمنطقة نجران، أكثر من مرة وبعد الإلحاح، أتاحوا حافلة وعند وصولها لغرض نقل الطالبات تفاجأ السائق بتعطل الحافلة، منذ استلامها، ولم تصلحها الشركة، مما جعلهم يعانون الأمرين لنقل بناتهم إلى المدارس، رغم ما تنفقه حكومة خادم الحرمين الشريفين من ميزانية عالية لوزارة التعليم.

وقال المواطن محمد علي آل سالم، إن الطالبات على مختلف المراحل بمركز الخانق، لم يوفروا لهن نقلاً مدرسيًا، وأغلب الطالبات أسرهن من كبار السن وأصحاب الأمراض، ويصعب عليهم إيصال بناتهم للمدارس وما يزيد معاناة مطالب إدارة تعليم منطقة نجران، بتوفير وسائل نقل لإيصال الطالبات إلى مدارسهن.