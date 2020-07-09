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"تنمية الأفلاج" توزع 12 ألف كمامة قماشية من تصنيع "الأسر المنتجة"

بالإدارات الحكومية والأمنية والمواطنين بالإشارات والأسواق والعمالة والمسافرين

وزعت لجنة تنمية الأفلاج على مدار الأيام الخمسة الماضية 12 ألف كمامة قماشية من إنتاج الأسرة المنتجة .

وشارك عدد من المتطوعين من فريق بناء التطوعي والفرق الكشفية بلجنة الأفلاج في توزيع الكمامات التي تم تصنيعها من قبل الأسر المنتجة بلجنة تنمية الأفلاج وبرعاية من بنك الجزيرة على الإدارات الحكومية والأمنية والمواطنين عند الإشارات المرورية وفي الأسواق وللمسافرين وللعمالة .

من جهته قدم رئيس اللجنة مرضي الحبشان شكره للقائمين على برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة ببنك الجزيرة ، ومثمناً في الوقت نفسه جهود الأسر المنتجة والفرق التطوعية في توزيع الكمامات على الأهالي والمسافرين .

لجنة تنمية الأفلاج الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تنمية الأفلاج" توزع 12 ألف كمامة قماشية من تصنيع "الأسر المنتجة"
سبق

وزعت لجنة تنمية الأفلاج على مدار الأيام الخمسة الماضية 12 ألف كمامة قماشية من إنتاج الأسرة المنتجة .

وشارك عدد من المتطوعين من فريق بناء التطوعي والفرق الكشفية بلجنة الأفلاج في توزيع الكمامات التي تم تصنيعها من قبل الأسر المنتجة بلجنة تنمية الأفلاج وبرعاية من بنك الجزيرة على الإدارات الحكومية والأمنية والمواطنين عند الإشارات المرورية وفي الأسواق وللمسافرين وللعمالة .

من جهته قدم رئيس اللجنة مرضي الحبشان شكره للقائمين على برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة ببنك الجزيرة ، ومثمناً في الوقت نفسه جهود الأسر المنتجة والفرق التطوعية في توزيع الكمامات على الأهالي والمسافرين .

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
11:01 AM

"تنمية الأفلاج" توزع 12 ألف كمامة قماشية من تصنيع "الأسر المنتجة"

بالإدارات الحكومية والأمنية والمواطنين بالإشارات والأسواق والعمالة والمسافرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وزعت لجنة تنمية الأفلاج على مدار الأيام الخمسة الماضية 12 ألف كمامة قماشية من إنتاج الأسرة المنتجة .

وشارك عدد من المتطوعين من فريق بناء التطوعي والفرق الكشفية بلجنة الأفلاج في توزيع الكمامات التي تم تصنيعها من قبل الأسر المنتجة بلجنة تنمية الأفلاج وبرعاية من بنك الجزيرة على الإدارات الحكومية والأمنية والمواطنين عند الإشارات المرورية وفي الأسواق وللمسافرين وللعمالة .

من جهته قدم رئيس اللجنة مرضي الحبشان شكره للقائمين على برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة ببنك الجزيرة ، ومثمناً في الوقت نفسه جهود الأسر المنتجة والفرق التطوعية في توزيع الكمامات على الأهالي والمسافرين .

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