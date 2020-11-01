إصابة 330 جزائريًّا جديدًا بـ"كورونا"

تسجيل 9 وفيات في يوم

سجلت الجزائر 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات حتى اليوم (الأحد) إلى 58272 إصابة مؤكدة.

وبين المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا جمال فورار، في مؤتمر صحفي، أن اللجنة سجلت 9 وفيات إضافية خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1973 حالة.

وأضاف أن 194 مريضًِا تعافوا من الفيروس؛ ليرتفع عدد المرضى الذين غادروا المستشفيات إلى 40395 حالة.