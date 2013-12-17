النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ماجد عبدالله" لـ"سبق": جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى قدمت 97 فيلا سكنية

قال: أحب مشاهدة جَمال الخيل ومتابعتها ولا وقت لديّ لتملّكها والاهتمام بها

كشف الكابتن ماجد عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، لـ"سبق"، عن تسليم 97 فيلا سكنية للاعبينا القدامى، إلى جانب مساعدة أسرهم والاهتمام بهم، مشيراً بأن الجمعية تسعى أيضاً إلى تعليمهم وتوظيف أبنائهم.

جاء ذلك أثناء حضوره فعاليات المعرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية، والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة غرب الرياض بمنطقة ديراب.

وحول عمل ومستقبل جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى، قال "ماجد عبدالله" بوصفه الرئيس لها، أن الهمّ الذي يحمله الآن هو مسألة تمليكهم السكن، مشيراً بأن اللاعبين القدامى لهم مكانتهم عند المجتمع عامة ولهم احترامهم.

وعن تصنيف اللاعبين القدامى، قال: "أصنفهم من الدرجة الأولى الذين خدموا الرياضة في السبعينات؛ لأنه (هناك) لاعبين كانوا أفضل من الموجودين، وأفضل منّا أيضاً، مثال أحمد عيد، ومبارك الناصر، و"الصاروخ"، وسعيد غراب، هؤلاء نجوم والظروف لم تخدمهم".

وفيما يخص حضوره وتلبية دعوة اللجنة المنظمة للمعرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية، قال "ماجد عبدالله": "أنا كمتابع لجَمال الخيل والفروسية بأنواعها مسرور جداً من الاهتمام الكبير بهذه الرياضة من قبل الدولة والقطاع الخاص، وفي السابق كانت الخيل للنُخب، واليوم أصبحت هواية محببة لدى النشء والشباب، وانتشار المرابط في المملكة يوحي بمستقبل جيد لهذه الرياضة".

وتابع: "أحب مشاهدة جَمال الخيل ومتابعتها، لكن ليس لدي الوقت الكافي لتملّك الخيل والاهتمام بها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ماجد عبدالله" لـ"سبق": جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى قدمت 97 فيلا سكنية
سبق

كشف الكابتن ماجد عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، لـ"سبق"، عن تسليم 97 فيلا سكنية للاعبينا القدامى، إلى جانب مساعدة أسرهم والاهتمام بهم، مشيراً بأن الجمعية تسعى أيضاً إلى تعليمهم وتوظيف أبنائهم.

جاء ذلك أثناء حضوره فعاليات المعرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية، والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة غرب الرياض بمنطقة ديراب.

وحول عمل ومستقبل جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى، قال "ماجد عبدالله" بوصفه الرئيس لها، أن الهمّ الذي يحمله الآن هو مسألة تمليكهم السكن، مشيراً بأن اللاعبين القدامى لهم مكانتهم عند المجتمع عامة ولهم احترامهم.

وعن تصنيف اللاعبين القدامى، قال: "أصنفهم من الدرجة الأولى الذين خدموا الرياضة في السبعينات؛ لأنه (هناك) لاعبين كانوا أفضل من الموجودين، وأفضل منّا أيضاً، مثال أحمد عيد، ومبارك الناصر، و"الصاروخ"، وسعيد غراب، هؤلاء نجوم والظروف لم تخدمهم".

وفيما يخص حضوره وتلبية دعوة اللجنة المنظمة للمعرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية، قال "ماجد عبدالله": "أنا كمتابع لجَمال الخيل والفروسية بأنواعها مسرور جداً من الاهتمام الكبير بهذه الرياضة من قبل الدولة والقطاع الخاص، وفي السابق كانت الخيل للنُخب، واليوم أصبحت هواية محببة لدى النشء والشباب، وانتشار المرابط في المملكة يوحي بمستقبل جيد لهذه الرياضة".

وتابع: "أحب مشاهدة جَمال الخيل ومتابعتها، لكن ليس لدي الوقت الكافي لتملّك الخيل والاهتمام بها".

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
12:16 AM

"ماجد عبدالله" لـ"سبق": جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى قدمت 97 فيلا سكنية

قال: أحب مشاهدة جَمال الخيل ومتابعتها ولا وقت لديّ لتملّكها والاهتمام بها

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
3,273

كشف الكابتن ماجد عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، لـ"سبق"، عن تسليم 97 فيلا سكنية للاعبينا القدامى، إلى جانب مساعدة أسرهم والاهتمام بهم، مشيراً بأن الجمعية تسعى أيضاً إلى تعليمهم وتوظيف أبنائهم.

جاء ذلك أثناء حضوره فعاليات المعرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية، والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة غرب الرياض بمنطقة ديراب.

وحول عمل ومستقبل جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى، قال "ماجد عبدالله" بوصفه الرئيس لها، أن الهمّ الذي يحمله الآن هو مسألة تمليكهم السكن، مشيراً بأن اللاعبين القدامى لهم مكانتهم عند المجتمع عامة ولهم احترامهم.

وعن تصنيف اللاعبين القدامى، قال: "أصنفهم من الدرجة الأولى الذين خدموا الرياضة في السبعينات؛ لأنه (هناك) لاعبين كانوا أفضل من الموجودين، وأفضل منّا أيضاً، مثال أحمد عيد، ومبارك الناصر، و"الصاروخ"، وسعيد غراب، هؤلاء نجوم والظروف لم تخدمهم".

وفيما يخص حضوره وتلبية دعوة اللجنة المنظمة للمعرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية، قال "ماجد عبدالله": "أنا كمتابع لجَمال الخيل والفروسية بأنواعها مسرور جداً من الاهتمام الكبير بهذه الرياضة من قبل الدولة والقطاع الخاص، وفي السابق كانت الخيل للنُخب، واليوم أصبحت هواية محببة لدى النشء والشباب، وانتشار المرابط في المملكة يوحي بمستقبل جيد لهذه الرياضة".

وتابع: "أحب مشاهدة جَمال الخيل ومتابعتها، لكن ليس لدي الوقت الكافي لتملّك الخيل والاهتمام بها".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,610
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,803
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,419

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة