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25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية"

تتراوح أعمارهن ما بين 45 إلى 60 سنة

نجحت أكثر من 25 مسنة في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، في الانتقال للمرحلة الدراسية الثانية من برنامج "مجتمع بلا أمية" الذي أطلقته الدار العام الماضي بالتعاون مع وزارة التعليم.

وتتلقى المسنات المدركات في الفصول الدراسية داخل الدار، مجموعة من الدروس اليومية الموجهة في مجالات "العلوم الدينية وتحفيظ القرآن واللغة العربية"، وبقية أنواع العلوم النظرية الأخرى المعتمدة من إدارة تعليم الكبيرات.

ويشرف على العملية التعليمية، كادر متخصص من وزارة التعليم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخصائيات الاجتماعيات في الدار، حيث يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثانية ظهراً إلى الخامسة مساءً وتتراوح أعمار المسنات الملتحقات بالبرنامج ما بين 45 إلى 60 سنة.

يُذكر أن برنامج "مجتمع بلا أمية"، المنفذ داخل دار المسنات بالرياض، أحد أنواع الرعاية المتكاملة التي توفرها الدولة، ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئة المسنات بالإضافة إلى خدمة الإيواء.

دار الرعاية الاجتماعية للمسنات الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية"
سبق

نجحت أكثر من 25 مسنة في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، في الانتقال للمرحلة الدراسية الثانية من برنامج "مجتمع بلا أمية" الذي أطلقته الدار العام الماضي بالتعاون مع وزارة التعليم.

وتتلقى المسنات المدركات في الفصول الدراسية داخل الدار، مجموعة من الدروس اليومية الموجهة في مجالات "العلوم الدينية وتحفيظ القرآن واللغة العربية"، وبقية أنواع العلوم النظرية الأخرى المعتمدة من إدارة تعليم الكبيرات.

ويشرف على العملية التعليمية، كادر متخصص من وزارة التعليم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخصائيات الاجتماعيات في الدار، حيث يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثانية ظهراً إلى الخامسة مساءً وتتراوح أعمار المسنات الملتحقات بالبرنامج ما بين 45 إلى 60 سنة.

يُذكر أن برنامج "مجتمع بلا أمية"، المنفذ داخل دار المسنات بالرياض، أحد أنواع الرعاية المتكاملة التي توفرها الدولة، ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئة المسنات بالإضافة إلى خدمة الإيواء.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
05:54 PM

25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية"

تتراوح أعمارهن ما بين 45 إلى 60 سنة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
371

نجحت أكثر من 25 مسنة في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، في الانتقال للمرحلة الدراسية الثانية من برنامج "مجتمع بلا أمية" الذي أطلقته الدار العام الماضي بالتعاون مع وزارة التعليم.

وتتلقى المسنات المدركات في الفصول الدراسية داخل الدار، مجموعة من الدروس اليومية الموجهة في مجالات "العلوم الدينية وتحفيظ القرآن واللغة العربية"، وبقية أنواع العلوم النظرية الأخرى المعتمدة من إدارة تعليم الكبيرات.

ويشرف على العملية التعليمية، كادر متخصص من وزارة التعليم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخصائيات الاجتماعيات في الدار، حيث يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثانية ظهراً إلى الخامسة مساءً وتتراوح أعمار المسنات الملتحقات بالبرنامج ما بين 45 إلى 60 سنة.

يُذكر أن برنامج "مجتمع بلا أمية"، المنفذ داخل دار المسنات بالرياض، أحد أنواع الرعاية المتكاملة التي توفرها الدولة، ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئة المسنات بالإضافة إلى خدمة الإيواء.

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