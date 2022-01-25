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الولايات المتحدة: نعمل على دعم السعودية والإمارات لمواجهة الاعتداءات الحوثية

أكدت التزامها بالدفاع عن أمن شركائها وبحث إدراج الحوثي على لائحة الإرهاب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين أن هجمات المتمردين الحوثيين على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تصعيدٌ خطير، مشيرة إلى أنها لا تزال تبحث إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب.

وتفصيلاً، أعرب نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن إدانة الولايات المتحدة الاعتداء الحوثي على السعودية والإمارات، مؤكدًا التزامها بالدفاع عن أمن شركائها.

وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تعمل مع السعودية والإمارات لتزويدهما بما يحتاجان للدفاع عن أنفسهما.. مشيرًا إلى أن بلاده تعلم حجم الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين.

صحيفة سبق الإلكترونية الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الولايات المتحدة: نعمل على دعم السعودية والإمارات لمواجهة الاعتداءات الحوثية
سبق

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين أن هجمات المتمردين الحوثيين على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تصعيدٌ خطير، مشيرة إلى أنها لا تزال تبحث إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب.

وتفصيلاً، أعرب نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن إدانة الولايات المتحدة الاعتداء الحوثي على السعودية والإمارات، مؤكدًا التزامها بالدفاع عن أمن شركائها.

وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تعمل مع السعودية والإمارات لتزويدهما بما يحتاجان للدفاع عن أنفسهما.. مشيرًا إلى أن بلاده تعلم حجم الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
11:21 PM
اخر تعديل
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
02:07 AM

الولايات المتحدة: نعمل على دعم السعودية والإمارات لمواجهة الاعتداءات الحوثية

أكدت التزامها بالدفاع عن أمن شركائها وبحث إدراج الحوثي على لائحة الإرهاب

A A A
مجموعة من المحررين - واشنطن
5
1,570

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين أن هجمات المتمردين الحوثيين على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تصعيدٌ خطير، مشيرة إلى أنها لا تزال تبحث إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب.

وتفصيلاً، أعرب نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن إدانة الولايات المتحدة الاعتداء الحوثي على السعودية والإمارات، مؤكدًا التزامها بالدفاع عن أمن شركائها.

وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تعمل مع السعودية والإمارات لتزويدهما بما يحتاجان للدفاع عن أنفسهما.. مشيرًا إلى أن بلاده تعلم حجم الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين.

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