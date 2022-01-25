الولايات المتحدة: نعمل على دعم السعودية والإمارات لمواجهة الاعتداءات الحوثية

أكدت التزامها بالدفاع عن أمن شركائها وبحث إدراج الحوثي على لائحة الإرهاب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين أن هجمات المتمردين الحوثيين على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تصعيدٌ خطير، مشيرة إلى أنها لا تزال تبحث إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب.

وتفصيلاً، أعرب نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن إدانة الولايات المتحدة الاعتداء الحوثي على السعودية والإمارات، مؤكدًا التزامها بالدفاع عن أمن شركائها.

وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تعمل مع السعودية والإمارات لتزويدهما بما يحتاجان للدفاع عن أنفسهما.. مشيرًا إلى أن بلاده تعلم حجم الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين.