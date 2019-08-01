"عميش" إلى الحادية عشرة بوزارة العدل

صدر قرار ترقية موسى أحمد علي عميش زغيبي، من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة بوزارة العدل في محكمة جازان.
وتلقى "عميش"، التهاني والتبريكات من قِبَل أهله وزملائه وأصدقائه بهذه المناسبة.
صدر قرار ترقية موسى أحمد علي عميش زغيبي، من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة بوزارة العدل في محكمة جازان.
وتلقى "عميش"، التهاني والتبريكات من قِبَل أهله وزملائه وأصدقائه بهذه المناسبة.
صدر قرار ترقية موسى أحمد علي عميش زغيبي، من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة بوزارة العدل في محكمة جازان.
وتلقى "عميش"، التهاني والتبريكات من قِبَل أهله وزملائه وأصدقائه بهذه المناسبة.
صدر قرار ترقية موسى أحمد علي عميش زغيبي، من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة بوزارة العدل في محكمة جازان.
وتلقى "عميش"، التهاني والتبريكات من قِبَل أهله وزملائه وأصدقائه بهذه المناسبة.