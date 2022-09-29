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"مسك الخيرية" تطلق برنامج "ديوان الابتكار" لتعزيز الإبداع والابتكار

يقدم فرصة فريدة للشباب لطرح الحلول الإبداعية للتحديات المجتمعية

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" في إطار اهتمامها بتعزيز مساهمة الشباب المجتمعية؛ برنامج "ديوان الابتكار" الذي يقدم فرصة فريدة للشباب لطرح الحلول الإبداعية المبتكرة للتحديات المجتمعية وتعزيز مساهمتهم في برامج التنمية الوطنية وإحداث الأثر المجتمعي المستدام.

ويهدف برنامج "ديون الابتكار" إلى تفعيل دور الشباب السعودي في الشأن العام المجتمعي وتعزيز حس المواطنة المسؤولة بين أفراده؛ إذ من المقرر أن يدلي المشاركون في البرنامج بحلولهم الإبداعية في أربع مجالات رئيسة: قدرات الشباب، والمسؤولية الاجتماعية، والصحة، وجودة الحياة؛ في رحلة جماعية تنافسية تركز على تطوير الجهود الفرديّة والحلول الإبداعية وتحويلها إلى مبادرة مجتمعية يمكن تطبيقها لتحدث أثرًا اجتماعيًا إيجابيًا.

ويُسهم المشاركون في البرنامج في تقييم وتحليل تحديات مجتمعية، وتقديم الحلول المناسبة بآليات مختلفة، وتتمثل رحلة الديوان في أربع مراحل رئيسة، تبدأ باختيار التحدي المجتمعي، ثم إيجاد الحل المناسب له، ليستعد المشاركون بعدها للانخراط في معسكر "ديوان الابتكار" الذي يتيح فرصة خوض تجربة حيّة تُسهم في تطوير الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يقدم المعسكر برنامجًا تدريبيًا يتضمن عددًا من اللقاءات وورش العمل التفاعلية على يد مجموعة من الخبراء والمتخصصين في كل تحدٍ من تحديات "ديوان الابتكار"، الأمر الذي يُسهم في تجويد الحلول المطروحة، ليتم في الختام اختيار الحلول والمبادرات المتميزة والقابلة للتنفيذ من قِبل شركاء وجهات داعمة لبرامج المسؤولية المجتمعية.

ومن شأن إطلاق برنامج "ديون الابتكار" توفير الفرصة أمام المشاركين فيه للتعرف على عددٍ من الخبراء والمتخصصين، وتطوير مهارات التواصل والتفاعل وبناء العلاقات، وتعلم طرق جديدة في التفكير والتصميم تساعد في التطور المهني، والحصول على دعم يُساعد في تحويل التحديات إلى مبادرات اجتماعية ذات أثر حقيقي ملموس.

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"مسك الخيرية" تطلق برنامج "ديوان الابتكار" لتعزيز الإبداع والابتكار
سبق

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" في إطار اهتمامها بتعزيز مساهمة الشباب المجتمعية؛ برنامج "ديوان الابتكار" الذي يقدم فرصة فريدة للشباب لطرح الحلول الإبداعية المبتكرة للتحديات المجتمعية وتعزيز مساهمتهم في برامج التنمية الوطنية وإحداث الأثر المجتمعي المستدام.

ويهدف برنامج "ديون الابتكار" إلى تفعيل دور الشباب السعودي في الشأن العام المجتمعي وتعزيز حس المواطنة المسؤولة بين أفراده؛ إذ من المقرر أن يدلي المشاركون في البرنامج بحلولهم الإبداعية في أربع مجالات رئيسة: قدرات الشباب، والمسؤولية الاجتماعية، والصحة، وجودة الحياة؛ في رحلة جماعية تنافسية تركز على تطوير الجهود الفرديّة والحلول الإبداعية وتحويلها إلى مبادرة مجتمعية يمكن تطبيقها لتحدث أثرًا اجتماعيًا إيجابيًا.

ويُسهم المشاركون في البرنامج في تقييم وتحليل تحديات مجتمعية، وتقديم الحلول المناسبة بآليات مختلفة، وتتمثل رحلة الديوان في أربع مراحل رئيسة، تبدأ باختيار التحدي المجتمعي، ثم إيجاد الحل المناسب له، ليستعد المشاركون بعدها للانخراط في معسكر "ديوان الابتكار" الذي يتيح فرصة خوض تجربة حيّة تُسهم في تطوير الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يقدم المعسكر برنامجًا تدريبيًا يتضمن عددًا من اللقاءات وورش العمل التفاعلية على يد مجموعة من الخبراء والمتخصصين في كل تحدٍ من تحديات "ديوان الابتكار"، الأمر الذي يُسهم في تجويد الحلول المطروحة، ليتم في الختام اختيار الحلول والمبادرات المتميزة والقابلة للتنفيذ من قِبل شركاء وجهات داعمة لبرامج المسؤولية المجتمعية.

ومن شأن إطلاق برنامج "ديون الابتكار" توفير الفرصة أمام المشاركين فيه للتعرف على عددٍ من الخبراء والمتخصصين، وتطوير مهارات التواصل والتفاعل وبناء العلاقات، وتعلم طرق جديدة في التفكير والتصميم تساعد في التطور المهني، والحصول على دعم يُساعد في تحويل التحديات إلى مبادرات اجتماعية ذات أثر حقيقي ملموس.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
09:12 PM

"مسك الخيرية" تطلق برنامج "ديوان الابتكار" لتعزيز الإبداع والابتكار

يقدم فرصة فريدة للشباب لطرح الحلول الإبداعية للتحديات المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" في إطار اهتمامها بتعزيز مساهمة الشباب المجتمعية؛ برنامج "ديوان الابتكار" الذي يقدم فرصة فريدة للشباب لطرح الحلول الإبداعية المبتكرة للتحديات المجتمعية وتعزيز مساهمتهم في برامج التنمية الوطنية وإحداث الأثر المجتمعي المستدام.

ويهدف برنامج "ديون الابتكار" إلى تفعيل دور الشباب السعودي في الشأن العام المجتمعي وتعزيز حس المواطنة المسؤولة بين أفراده؛ إذ من المقرر أن يدلي المشاركون في البرنامج بحلولهم الإبداعية في أربع مجالات رئيسة: قدرات الشباب، والمسؤولية الاجتماعية، والصحة، وجودة الحياة؛ في رحلة جماعية تنافسية تركز على تطوير الجهود الفرديّة والحلول الإبداعية وتحويلها إلى مبادرة مجتمعية يمكن تطبيقها لتحدث أثرًا اجتماعيًا إيجابيًا.

ويُسهم المشاركون في البرنامج في تقييم وتحليل تحديات مجتمعية، وتقديم الحلول المناسبة بآليات مختلفة، وتتمثل رحلة الديوان في أربع مراحل رئيسة، تبدأ باختيار التحدي المجتمعي، ثم إيجاد الحل المناسب له، ليستعد المشاركون بعدها للانخراط في معسكر "ديوان الابتكار" الذي يتيح فرصة خوض تجربة حيّة تُسهم في تطوير الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يقدم المعسكر برنامجًا تدريبيًا يتضمن عددًا من اللقاءات وورش العمل التفاعلية على يد مجموعة من الخبراء والمتخصصين في كل تحدٍ من تحديات "ديوان الابتكار"، الأمر الذي يُسهم في تجويد الحلول المطروحة، ليتم في الختام اختيار الحلول والمبادرات المتميزة والقابلة للتنفيذ من قِبل شركاء وجهات داعمة لبرامج المسؤولية المجتمعية.

ومن شأن إطلاق برنامج "ديون الابتكار" توفير الفرصة أمام المشاركين فيه للتعرف على عددٍ من الخبراء والمتخصصين، وتطوير مهارات التواصل والتفاعل وبناء العلاقات، وتعلم طرق جديدة في التفكير والتصميم تساعد في التطور المهني، والحصول على دعم يُساعد في تحويل التحديات إلى مبادرات اجتماعية ذات أثر حقيقي ملموس.

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