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أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة

قال: الأولى من خفيفة إلى متوسطة.. الثانية من متوسطة لشبه قوية على أجزاء

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: الباحة وعسير وجازان والطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة على أجزاءٍ من شرق وغرب وشمال المملكة؛ إلا أن يصرفها الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: الباحة وعسير وجازان والطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة على أجزاءٍ من شرق وغرب وشمال المملكة؛ إلا أن يصرفها الله".

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
09:19 AM

أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة

قال: الأولى من خفيفة إلى متوسطة.. الثانية من متوسطة لشبه قوية على أجزاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: الباحة وعسير وجازان والطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة على أجزاءٍ من شرق وغرب وشمال المملكة؛ إلا أن يصرفها الله".

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