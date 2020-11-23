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"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

ملاكي مكة يحتفل بالبيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين

ويكثف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

نظم مركز ملاكي الصغير للرعاية النهارية بمكة المكرمة، برنامجاً شاملاً للاحتفال بمرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم، بتجديد الولاء للملك سلمان بن عبد العزيز لتوليه مقاليد الحكم.

واحتفى الأطفال مع جميع منسوبي المركز بمبايعة الملك سلمان على السمع والطاعة والحب والعهد والوفاء، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

افتتحت هذه المناسبة العظيمة بذكر من القرآن الكريم. كما استمع الأطفال إلى قصة توحيد المملكة العربية السعودية، مع توضيح للأطفال ماذا يقصد بالبيعة السادسة للملك سلمان-حفظه الله-، والتحدث بشكل مبسط عن إنجازاته.

بعدها شارك أطفال المركز بكلمات معبرة عن هذه المناسبة وتنفيذ السلام الوطني وتعالت أصوات الأطفال بالبيعة والولاء للمليك. واختتم اليوم، بالنشيد الوطني وارفع الخفاق أخضر.

من جانب آخر، كثف مركز ملاكي الصغير لرعاية الأطفال بمكة المكرمة، خلال الفترة الحالية الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على سلامة المستفيدين من الأطفال من سن الولادة وحتى خمس سنوات، المشمولين بالرعاية داخل المركز سواء في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية.

وبدأ المركز بالتطبيق لتلك الإجراءات منذ إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استئناف العمل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية، مع تطبيق عدد من التعليمات الوقائية.

من جانبها، أوضحت مديرة مركز ملاكي، نجلاء القصيبي، أن إدارة المركز حرصت على تطبيق كل التدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية بالمملكة، ابتداءً من تنظيم الدورات والورش التوعوية لتثقيف منسوبي المركز.

وقالت إن جميع منسوبي المركز حصلوا على دورات وشهادات معتمدة عن فيروس كورونا، وكيفية التعامل مع ذلك، مطمئنة أولياء الأمور بأن أطفالهم بأمان بإذن الله، مع معلمات سعوديات ذات خبرة وكفاية للتعامل مع أي طفل.

وأشارت إلى استئناف جميع البرامج والأنشطة سواءً الداخلية أو الخارجية والزيارات مع الحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها، وتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة للألعاب المتنوعة بداخل وخارج المركز وكذلك للغرف المخصصة للنوم.

وأيضاً للكراسي المتحركة والأبواب والمصاعد والمبنى بشكل عام وككل، والمتابعة اليومية للوجبات الصحية التي يوفرها المركز والتي يشملها وتتضمنها الرسوم الرمزية المدفوعة من قبل ولي الأمر، مع توافر كاميرات مراقبة لمتابعة العمل.

وأوضحت "القصيبي" أن هناك تنظيم فحص وتعقيم للكادر الذي يعمل بالمركز مع الأطفال عند الدخول والخروج، مع رفع تقارير وبشكل يومي للتأكد من سير العمل على أكمل وجه لإدارة المركز.

وأكدت مديرة المركز، حرص الجميع بالمركز على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار كورونا، وحماية المستفيدين في المركز، تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية بالدولة.

مركز ملاكي الصغير مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ملاكي مكة يحتفل بالبيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين
سبق

نظم مركز ملاكي الصغير للرعاية النهارية بمكة المكرمة، برنامجاً شاملاً للاحتفال بمرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم، بتجديد الولاء للملك سلمان بن عبد العزيز لتوليه مقاليد الحكم.

واحتفى الأطفال مع جميع منسوبي المركز بمبايعة الملك سلمان على السمع والطاعة والحب والعهد والوفاء، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

افتتحت هذه المناسبة العظيمة بذكر من القرآن الكريم. كما استمع الأطفال إلى قصة توحيد المملكة العربية السعودية، مع توضيح للأطفال ماذا يقصد بالبيعة السادسة للملك سلمان-حفظه الله-، والتحدث بشكل مبسط عن إنجازاته.

بعدها شارك أطفال المركز بكلمات معبرة عن هذه المناسبة وتنفيذ السلام الوطني وتعالت أصوات الأطفال بالبيعة والولاء للمليك. واختتم اليوم، بالنشيد الوطني وارفع الخفاق أخضر.

من جانب آخر، كثف مركز ملاكي الصغير لرعاية الأطفال بمكة المكرمة، خلال الفترة الحالية الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على سلامة المستفيدين من الأطفال من سن الولادة وحتى خمس سنوات، المشمولين بالرعاية داخل المركز سواء في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية.

وبدأ المركز بالتطبيق لتلك الإجراءات منذ إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استئناف العمل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية، مع تطبيق عدد من التعليمات الوقائية.

من جانبها، أوضحت مديرة مركز ملاكي، نجلاء القصيبي، أن إدارة المركز حرصت على تطبيق كل التدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية بالمملكة، ابتداءً من تنظيم الدورات والورش التوعوية لتثقيف منسوبي المركز.

وقالت إن جميع منسوبي المركز حصلوا على دورات وشهادات معتمدة عن فيروس كورونا، وكيفية التعامل مع ذلك، مطمئنة أولياء الأمور بأن أطفالهم بأمان بإذن الله، مع معلمات سعوديات ذات خبرة وكفاية للتعامل مع أي طفل.

وأشارت إلى استئناف جميع البرامج والأنشطة سواءً الداخلية أو الخارجية والزيارات مع الحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها، وتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة للألعاب المتنوعة بداخل وخارج المركز وكذلك للغرف المخصصة للنوم.

وأيضاً للكراسي المتحركة والأبواب والمصاعد والمبنى بشكل عام وككل، والمتابعة اليومية للوجبات الصحية التي يوفرها المركز والتي يشملها وتتضمنها الرسوم الرمزية المدفوعة من قبل ولي الأمر، مع توافر كاميرات مراقبة لمتابعة العمل.

وأوضحت "القصيبي" أن هناك تنظيم فحص وتعقيم للكادر الذي يعمل بالمركز مع الأطفال عند الدخول والخروج، مع رفع تقارير وبشكل يومي للتأكد من سير العمل على أكمل وجه لإدارة المركز.

وأكدت مديرة المركز، حرص الجميع بالمركز على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار كورونا، وحماية المستفيدين في المركز، تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية بالدولة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:07 PM

ملاكي مكة يحتفل بالبيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين

ويكثف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظم مركز ملاكي الصغير للرعاية النهارية بمكة المكرمة، برنامجاً شاملاً للاحتفال بمرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم، بتجديد الولاء للملك سلمان بن عبد العزيز لتوليه مقاليد الحكم.

واحتفى الأطفال مع جميع منسوبي المركز بمبايعة الملك سلمان على السمع والطاعة والحب والعهد والوفاء، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

افتتحت هذه المناسبة العظيمة بذكر من القرآن الكريم. كما استمع الأطفال إلى قصة توحيد المملكة العربية السعودية، مع توضيح للأطفال ماذا يقصد بالبيعة السادسة للملك سلمان-حفظه الله-، والتحدث بشكل مبسط عن إنجازاته.

بعدها شارك أطفال المركز بكلمات معبرة عن هذه المناسبة وتنفيذ السلام الوطني وتعالت أصوات الأطفال بالبيعة والولاء للمليك. واختتم اليوم، بالنشيد الوطني وارفع الخفاق أخضر.

من جانب آخر، كثف مركز ملاكي الصغير لرعاية الأطفال بمكة المكرمة، خلال الفترة الحالية الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على سلامة المستفيدين من الأطفال من سن الولادة وحتى خمس سنوات، المشمولين بالرعاية داخل المركز سواء في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية.

وبدأ المركز بالتطبيق لتلك الإجراءات منذ إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استئناف العمل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية، مع تطبيق عدد من التعليمات الوقائية.

من جانبها، أوضحت مديرة مركز ملاكي، نجلاء القصيبي، أن إدارة المركز حرصت على تطبيق كل التدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية بالمملكة، ابتداءً من تنظيم الدورات والورش التوعوية لتثقيف منسوبي المركز.

وقالت إن جميع منسوبي المركز حصلوا على دورات وشهادات معتمدة عن فيروس كورونا، وكيفية التعامل مع ذلك، مطمئنة أولياء الأمور بأن أطفالهم بأمان بإذن الله، مع معلمات سعوديات ذات خبرة وكفاية للتعامل مع أي طفل.

وأشارت إلى استئناف جميع البرامج والأنشطة سواءً الداخلية أو الخارجية والزيارات مع الحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها، وتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة للألعاب المتنوعة بداخل وخارج المركز وكذلك للغرف المخصصة للنوم.

وأيضاً للكراسي المتحركة والأبواب والمصاعد والمبنى بشكل عام وككل، والمتابعة اليومية للوجبات الصحية التي يوفرها المركز والتي يشملها وتتضمنها الرسوم الرمزية المدفوعة من قبل ولي الأمر، مع توافر كاميرات مراقبة لمتابعة العمل.

وأوضحت "القصيبي" أن هناك تنظيم فحص وتعقيم للكادر الذي يعمل بالمركز مع الأطفال عند الدخول والخروج، مع رفع تقارير وبشكل يومي للتأكد من سير العمل على أكمل وجه لإدارة المركز.

وأكدت مديرة المركز، حرص الجميع بالمركز على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار كورونا، وحماية المستفيدين في المركز، تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية بالدولة.

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