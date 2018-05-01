مدافع "ساوثهامبتون" يطرق أبواب "الهلال"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مدافع المنتخب الياباني، المحترف الحالي في صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي، اللاعب مايا يوشيدا "29" عامًا قد بات قريبًا للغاية من الانتقال للعب في صفوف الهلال في الانتقالات الصيفية القادمة.

واللاعب يبلغ من العمر 29 عامًا وسبق له اللعب في الدوري الياباني مع نااويا فرامبرس ثم انضم لنادٍ ڤي فينلو الهولندي وانتقل منه للاحتراف في اللرينيرلييغ مع ساوثهامبتون .

وكشفت تلك التقارير عن أن اللاعب مدافع منتخب اليابان قد اتفق على كل الأمور المالية والتعاقدية مع نادي الهلال، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي الذي من المحتمل أن يكون عقب نهائيات كأس العالم.



وكان سامي الجابر قد غرّد على صفحته قائلاً: "أنهينا التفاوض مع مدرب عالمي ومهاجم أجنبي ومدافع أجنبي، والاثنان على مستوى عالٍ جدًا بإذن الله"