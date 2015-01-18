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استقبله ولي العهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس الكوري لدى وصوله الرياض

عُزف خلالها السلامان الوطنيان للبلدين وتم استعراض حرس الشرف

وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا، في زيارة للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وحرمه في المملكة العربية السعودية.

وقد أجريت لرئيس جمهورية كوريا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعراض حرس الشرف.

كما كان في استقباله، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك رحب سمو ولي العهد، بالوفد الرسمي لرئيس جمهورية كوريا، الذي يضم كلا من وزير الخارجية ايوي يونغ تشونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ ووك مون، وكبير موظفي مكتب الرئيس للسياسات هو سينغ لي، ومستشار الرئيس الخاص للشؤون الخارجية والأمن القومي جونغ سوك ليم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، وحرم سفير جمهورية كوريا لدى المملكة سوو جونغ جين، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي ان هو كانغ، ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جين كيم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، والمتحدث باسم الرئيس كيونغ مي بارك، ورئيس المراسم جونغ هيون ريو، ومدير عام مكتب إفريقيا والشرق الأوسط جانغ هيون كيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استقبله ولي العهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس الكوري لدى وصوله الرياض
سبق

وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا، في زيارة للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وحرمه في المملكة العربية السعودية.

وقد أجريت لرئيس جمهورية كوريا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعراض حرس الشرف.

كما كان في استقباله، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك رحب سمو ولي العهد، بالوفد الرسمي لرئيس جمهورية كوريا، الذي يضم كلا من وزير الخارجية ايوي يونغ تشونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ ووك مون، وكبير موظفي مكتب الرئيس للسياسات هو سينغ لي، ومستشار الرئيس الخاص للشؤون الخارجية والأمن القومي جونغ سوك ليم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، وحرم سفير جمهورية كوريا لدى المملكة سوو جونغ جين، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي ان هو كانغ، ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جين كيم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، والمتحدث باسم الرئيس كيونغ مي بارك، ورئيس المراسم جونغ هيون ريو، ومدير عام مكتب إفريقيا والشرق الأوسط جانغ هيون كيم.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:09 PM

استقبله ولي العهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس الكوري لدى وصوله الرياض

عُزف خلالها السلامان الوطنيان للبلدين وتم استعراض حرس الشرف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,921

وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا، في زيارة للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وحرمه في المملكة العربية السعودية.

وقد أجريت لرئيس جمهورية كوريا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعراض حرس الشرف.

كما كان في استقباله، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك رحب سمو ولي العهد، بالوفد الرسمي لرئيس جمهورية كوريا، الذي يضم كلا من وزير الخارجية ايوي يونغ تشونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ ووك مون، وكبير موظفي مكتب الرئيس للسياسات هو سينغ لي، ومستشار الرئيس الخاص للشؤون الخارجية والأمن القومي جونغ سوك ليم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، وحرم سفير جمهورية كوريا لدى المملكة سوو جونغ جين، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي ان هو كانغ، ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جين كيم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، والمتحدث باسم الرئيس كيونغ مي بارك، ورئيس المراسم جونغ هيون ريو، ومدير عام مكتب إفريقيا والشرق الأوسط جانغ هيون كيم.

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