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حصاد الأجهزة الأمنية بـ"الداخلية" على مدار أسبوع.. شاهد بالفيديو

استعرض جهودها في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع، نجاحاً في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر" فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة.

واستعرض الفيديو وزارة الداخلية وهي تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتؤكد حرصها على مكافحة هذه الجريمة بالسبل والإمكانات كافة، إدراكاً منها بخطورة هذه الجريمة وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان.

وأظهر أن قيادة قوات أمن الحج أعلنت عن ضبط ٢٠٥٠ مخالفاً لتعليمات منع الدخول للمشاعر المقدسة.

وتضمن الإشارة إلى أن المديرية العامة للجوازات تصدر ٧ قرارات إدارية بحق ناقلي حجاج غير مصرح لهم بالحج خلال الفترة من ٢٠ ذي القعدة ١٤٤١ حتى ١٠ ذي الحجة ١٤٤١، شملت عقوبات مالية بلغت ١٧٠ ألف ريال وسجن لمدد مجموعها ١٠٥ أيام بحقهم.

واشتمل الفيديو على إيضاح أن المديرية العامة لحرس الحدود تحبط محاولات تهريب ما يقارب طناً من الحشيش المخدر، وأكثر من ١٨ طناً من القات المخدر خلال شهر ذي القعدة من هذا العام ١٤٤١ على حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) ومنطقة تبوك.

وأشار إلى أن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يدشن تطبيق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى والقطاع الخاص الذي يُستخدم للإبلاغ عن الأحداث المرضية والأخطاء الطبية والدوائية بما يعزز من سلامة المرضى لمنع تكرار تلك الأحداث.

واستعرض جهود المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمنطقة مكة المكرمة الذي استقبل (٢٦٥،٧٥٩) مكالمة خلال الأسبوع الماضي بمعدل (٣٧،٩٦٥) اتصالاً يومياً.

وأشار إلى أن إدارات السجون بمناطق المملكة تنظم حفل معايدة للنزلاء، احتفاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حصاد الأجهزة الأمنية بـ"الداخلية" على مدار أسبوع.. شاهد بالفيديو
سبق

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع، نجاحاً في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر" فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة.

واستعرض الفيديو وزارة الداخلية وهي تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتؤكد حرصها على مكافحة هذه الجريمة بالسبل والإمكانات كافة، إدراكاً منها بخطورة هذه الجريمة وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان.

وأظهر أن قيادة قوات أمن الحج أعلنت عن ضبط ٢٠٥٠ مخالفاً لتعليمات منع الدخول للمشاعر المقدسة.

وتضمن الإشارة إلى أن المديرية العامة للجوازات تصدر ٧ قرارات إدارية بحق ناقلي حجاج غير مصرح لهم بالحج خلال الفترة من ٢٠ ذي القعدة ١٤٤١ حتى ١٠ ذي الحجة ١٤٤١، شملت عقوبات مالية بلغت ١٧٠ ألف ريال وسجن لمدد مجموعها ١٠٥ أيام بحقهم.

واشتمل الفيديو على إيضاح أن المديرية العامة لحرس الحدود تحبط محاولات تهريب ما يقارب طناً من الحشيش المخدر، وأكثر من ١٨ طناً من القات المخدر خلال شهر ذي القعدة من هذا العام ١٤٤١ على حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) ومنطقة تبوك.

وأشار إلى أن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يدشن تطبيق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى والقطاع الخاص الذي يُستخدم للإبلاغ عن الأحداث المرضية والأخطاء الطبية والدوائية بما يعزز من سلامة المرضى لمنع تكرار تلك الأحداث.

واستعرض جهود المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمنطقة مكة المكرمة الذي استقبل (٢٦٥،٧٥٩) مكالمة خلال الأسبوع الماضي بمعدل (٣٧،٩٦٥) اتصالاً يومياً.

وأشار إلى أن إدارات السجون بمناطق المملكة تنظم حفل معايدة للنزلاء، احتفاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
07:48 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
09:57 PM

حصاد الأجهزة الأمنية بـ"الداخلية" على مدار أسبوع.. شاهد بالفيديو

استعرض جهودها في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
3,134

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع، نجاحاً في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر" فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة.

واستعرض الفيديو وزارة الداخلية وهي تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتؤكد حرصها على مكافحة هذه الجريمة بالسبل والإمكانات كافة، إدراكاً منها بخطورة هذه الجريمة وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان.

وأظهر أن قيادة قوات أمن الحج أعلنت عن ضبط ٢٠٥٠ مخالفاً لتعليمات منع الدخول للمشاعر المقدسة.

وتضمن الإشارة إلى أن المديرية العامة للجوازات تصدر ٧ قرارات إدارية بحق ناقلي حجاج غير مصرح لهم بالحج خلال الفترة من ٢٠ ذي القعدة ١٤٤١ حتى ١٠ ذي الحجة ١٤٤١، شملت عقوبات مالية بلغت ١٧٠ ألف ريال وسجن لمدد مجموعها ١٠٥ أيام بحقهم.

واشتمل الفيديو على إيضاح أن المديرية العامة لحرس الحدود تحبط محاولات تهريب ما يقارب طناً من الحشيش المخدر، وأكثر من ١٨ طناً من القات المخدر خلال شهر ذي القعدة من هذا العام ١٤٤١ على حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) ومنطقة تبوك.

وأشار إلى أن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يدشن تطبيق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى والقطاع الخاص الذي يُستخدم للإبلاغ عن الأحداث المرضية والأخطاء الطبية والدوائية بما يعزز من سلامة المرضى لمنع تكرار تلك الأحداث.

واستعرض جهود المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمنطقة مكة المكرمة الذي استقبل (٢٦٥،٧٥٩) مكالمة خلال الأسبوع الماضي بمعدل (٣٧،٩٦٥) اتصالاً يومياً.

وأشار إلى أن إدارات السجون بمناطق المملكة تنظم حفل معايدة للنزلاء، احتفاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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