"تعليم شرورة" تؤكد انفراد "سبق": الطالب قُتِل طعناً على يد زميله في فناء المدرسة

الجهات الرسمية المعنية باشرت أعمالها وإدارة التعليم توجه بتشكيل لجنة للتحقيق

أكدت إدارة التعليم بمحافظة شرورة ما نشرته "سبق"، ناعيةً أحد طلابها بمدرسة أبي هريرة الابتدائية والمتوسطة، والذي توفي إثر مشاجرة مع زميله صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة شرورة سالم بن علي الصيعري: إن الطالبين يدرسان بالمرحلة المتوسطة، ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميله، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.

وأضاف: في الوقت الذي تشاطر فيه إدارة التعليم بمحافظة شرورة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب الجلل، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق، والتي باشرت أعمالها، كما وجّه مدير التعليم بمحافظ شرورة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت إدارة التعليم بمحافظة شرورة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وكانت "سبق" قد انفردت في وقت سابق اليوم بنشر خبر عن وفاة طالب بالمرحلة المتوسطة يدعى "خالد النهدي"، إثر مشاجرة مع زميله في مدرسة أبي هريرة المتوسطة في فناء المدرسة.