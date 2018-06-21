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الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من الحوثي غربي "صعدة"

العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة عشرات المسلحين

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة بمديرية رازح- غربي محافظة صعدة، عقب قتال عنيف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي: وحدات من القوات سيطرت على تبة "القد"، وأجزاءٍ واسعة من "جبل الحصن" في رازح- غربي صعدة، وتمكنوا من دحر مسلحي الحوثي منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.

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الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من الحوثي غربي "صعدة"
سبق

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة بمديرية رازح- غربي محافظة صعدة، عقب قتال عنيف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي: وحدات من القوات سيطرت على تبة "القد"، وأجزاءٍ واسعة من "جبل الحصن" في رازح- غربي صعدة، وتمكنوا من دحر مسلحي الحوثي منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
01:14 PM

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من الحوثي غربي "صعدة"

العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة عشرات المسلحين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على مواقع جديدة بمديرية رازح- غربي محافظة صعدة، عقب قتال عنيف ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي: وحدات من القوات سيطرت على تبة "القد"، وأجزاءٍ واسعة من "جبل الحصن" في رازح- غربي صعدة، وتمكنوا من دحر مسلحي الحوثي منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثي وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.

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