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رئيس "الغذاء والدواء": نعمل على الاستفادة من الخبراء والطلاب المميزين بالجامعات

خلال توقيعه اتفاقية مع جامعة جازان لتقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام بن سعد الجضعي، أن الهيئة ستعمل على الاستفادة من الخبراء المميزين في الجامعات السعودية للمشاركة في اللجان الاستشارية بالهيئة، إضافة إلى مساهمة طلاب الجامعات في الأدوار التوعوية لسلامة الغذاء والدواء.

جاء ذلك خلال توقيعه اتفاقية تعاون مع جامعة جازان في مجال تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية والدراسات والبحوث، وتبادل الخبرات.

وبين رئيس الجامعة أن الاتفاقية تعمل على بناء شراكات إستراتيجية وفاعلة تشمل التعاون في مجال البحوث العلمية، والعمل على استحداث برامج ماجستير متخصصة، والتعاون في إقامة المؤتمرات والندوات العلمية، ودعم الأبحاث والدراسات العلمية في مجال الغذاء والتغذية والصحة العامة التي تخدم أفراد المجتمع.

وأشاد "الجضعي" بتميز جامعة جازان وكفاءاتها العلمية من أعضاء هيئة التدريس وطلاب، مبدياً إعجابه بما شاهده من عمل منظم ومبدع خلال الجولة التي شملت كليتي الصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية ومركز أبحاث المؤثرات العقلية، ومركز الأبحاث الطبية، والمستشفى الجامعي.

وأكد أن التعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والجامعة يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن الهيئة ستعمل على الاستفادة من الخبراء المميزين في جامعة جازان للمشاركة في اللجان الاستشارية في الهيئة، إضافة إلى مساهمة طلاب الجامعة في الأدوار التوعوية لسلامة الغذاء والدواء.

الغذاء والدواء الجامعات السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "الغذاء والدواء": نعمل على الاستفادة من الخبراء والطلاب المميزين بالجامعات
سبق

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام بن سعد الجضعي، أن الهيئة ستعمل على الاستفادة من الخبراء المميزين في الجامعات السعودية للمشاركة في اللجان الاستشارية بالهيئة، إضافة إلى مساهمة طلاب الجامعات في الأدوار التوعوية لسلامة الغذاء والدواء.

جاء ذلك خلال توقيعه اتفاقية تعاون مع جامعة جازان في مجال تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية والدراسات والبحوث، وتبادل الخبرات.

وبين رئيس الجامعة أن الاتفاقية تعمل على بناء شراكات إستراتيجية وفاعلة تشمل التعاون في مجال البحوث العلمية، والعمل على استحداث برامج ماجستير متخصصة، والتعاون في إقامة المؤتمرات والندوات العلمية، ودعم الأبحاث والدراسات العلمية في مجال الغذاء والتغذية والصحة العامة التي تخدم أفراد المجتمع.

وأشاد "الجضعي" بتميز جامعة جازان وكفاءاتها العلمية من أعضاء هيئة التدريس وطلاب، مبدياً إعجابه بما شاهده من عمل منظم ومبدع خلال الجولة التي شملت كليتي الصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية ومركز أبحاث المؤثرات العقلية، ومركز الأبحاث الطبية، والمستشفى الجامعي.

وأكد أن التعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والجامعة يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن الهيئة ستعمل على الاستفادة من الخبراء المميزين في جامعة جازان للمشاركة في اللجان الاستشارية في الهيئة، إضافة إلى مساهمة طلاب الجامعة في الأدوار التوعوية لسلامة الغذاء والدواء.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:10 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:01 PM

رئيس "الغذاء والدواء": نعمل على الاستفادة من الخبراء والطلاب المميزين بالجامعات

خلال توقيعه اتفاقية مع جامعة جازان لتقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية

A A A
فهد كاملي - جازان
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أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام بن سعد الجضعي، أن الهيئة ستعمل على الاستفادة من الخبراء المميزين في الجامعات السعودية للمشاركة في اللجان الاستشارية بالهيئة، إضافة إلى مساهمة طلاب الجامعات في الأدوار التوعوية لسلامة الغذاء والدواء.

جاء ذلك خلال توقيعه اتفاقية تعاون مع جامعة جازان في مجال تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية والدراسات والبحوث، وتبادل الخبرات.

وبين رئيس الجامعة أن الاتفاقية تعمل على بناء شراكات إستراتيجية وفاعلة تشمل التعاون في مجال البحوث العلمية، والعمل على استحداث برامج ماجستير متخصصة، والتعاون في إقامة المؤتمرات والندوات العلمية، ودعم الأبحاث والدراسات العلمية في مجال الغذاء والتغذية والصحة العامة التي تخدم أفراد المجتمع.

وأشاد "الجضعي" بتميز جامعة جازان وكفاءاتها العلمية من أعضاء هيئة التدريس وطلاب، مبدياً إعجابه بما شاهده من عمل منظم ومبدع خلال الجولة التي شملت كليتي الصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية ومركز أبحاث المؤثرات العقلية، ومركز الأبحاث الطبية، والمستشفى الجامعي.

وأكد أن التعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والجامعة يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن الهيئة ستعمل على الاستفادة من الخبراء المميزين في جامعة جازان للمشاركة في اللجان الاستشارية في الهيئة، إضافة إلى مساهمة طلاب الجامعة في الأدوار التوعوية لسلامة الغذاء والدواء.

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