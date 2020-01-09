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بالهليكوبتر.. نائب أمير حائل يتفقد نقطة وصول متسابقي رالي داكار

فيما خسر السائق القطري ناصر العطية حامل لقب نسخة 2019 سباقه

تفقد نائب أمير ‫حائل‬ الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وبرفقته رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ نقطة الوصول لمتسابقي رالي داكار السعودية 2020‬ إلى مدينة حائل، عبر هيليكوبتر.

وحقق السائق الروسي دميتري سوتنيكوف (کاماز)، الفرز بالمرحلة الخاصة الخامسة من الرالي (العلا - حائل). وقد سجل "دميتري" فارق ثلاث دقائق عن زميليه ومواطنيه: أنطون شيبالوف، وأندري كارجينوف، وأنهى الروسي الأبيض سیارهي فيازوفيتش (ماز).

من جهة أخرى، وخلال المرحلة المُتجهة إلى حائل، تعرّض الدراج غليوم مارتنس لحادث كبير بعد اجتيازه 270 كيلومترًا داخل المرحلة الخاصة؛ حيث تعرض لإصابات في الرأس وأسفل الظهر والورك. وأصرّ الهولندي على مواصلة المرحلة، إلا أن الفريق الطبي اتخذ قرارًا بإجلائه من مسار المرحلة، وهذا ثالث انسحاب مبكر له في أربع مشاركات له في رالي داكار ٢٠٢٠.

وخسر السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا) حامل لقب نسخة 2019 من رالي داكار، الوقت أمام منافسه المباشر السائق الإسباني كارلوس ساينز (میني)، ولكن يبدو أنه يحتفظ بقواه من أجل الهجوم في القسم الأخير من الرالي.

‏من جهتها واصلت بلدية تربة ٢٠٠ شمال حائل‬، أعمالها لتجهيز موقع الانطلاق من منطقة حائل إلى الرياض ضمن منافسات الرالي.

رالي داكار السعودية 2020 نائب أمير ‫حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالهليكوبتر.. نائب أمير حائل يتفقد نقطة وصول متسابقي رالي داكار
سبق

تفقد نائب أمير ‫حائل‬ الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وبرفقته رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ نقطة الوصول لمتسابقي رالي داكار السعودية 2020‬ إلى مدينة حائل، عبر هيليكوبتر.

وحقق السائق الروسي دميتري سوتنيكوف (کاماز)، الفرز بالمرحلة الخاصة الخامسة من الرالي (العلا - حائل). وقد سجل "دميتري" فارق ثلاث دقائق عن زميليه ومواطنيه: أنطون شيبالوف، وأندري كارجينوف، وأنهى الروسي الأبيض سیارهي فيازوفيتش (ماز).

من جهة أخرى، وخلال المرحلة المُتجهة إلى حائل، تعرّض الدراج غليوم مارتنس لحادث كبير بعد اجتيازه 270 كيلومترًا داخل المرحلة الخاصة؛ حيث تعرض لإصابات في الرأس وأسفل الظهر والورك. وأصرّ الهولندي على مواصلة المرحلة، إلا أن الفريق الطبي اتخذ قرارًا بإجلائه من مسار المرحلة، وهذا ثالث انسحاب مبكر له في أربع مشاركات له في رالي داكار ٢٠٢٠.

وخسر السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا) حامل لقب نسخة 2019 من رالي داكار، الوقت أمام منافسه المباشر السائق الإسباني كارلوس ساينز (میني)، ولكن يبدو أنه يحتفظ بقواه من أجل الهجوم في القسم الأخير من الرالي.

‏من جهتها واصلت بلدية تربة ٢٠٠ شمال حائل‬، أعمالها لتجهيز موقع الانطلاق من منطقة حائل إلى الرياض ضمن منافسات الرالي.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
07:17 PM

بالهليكوبتر.. نائب أمير حائل يتفقد نقطة وصول متسابقي رالي داكار

فيما خسر السائق القطري ناصر العطية حامل لقب نسخة 2019 سباقه

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خالد السليمي - حائل
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تفقد نائب أمير ‫حائل‬ الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وبرفقته رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ نقطة الوصول لمتسابقي رالي داكار السعودية 2020‬ إلى مدينة حائل، عبر هيليكوبتر.

وحقق السائق الروسي دميتري سوتنيكوف (کاماز)، الفرز بالمرحلة الخاصة الخامسة من الرالي (العلا - حائل). وقد سجل "دميتري" فارق ثلاث دقائق عن زميليه ومواطنيه: أنطون شيبالوف، وأندري كارجينوف، وأنهى الروسي الأبيض سیارهي فيازوفيتش (ماز).

من جهة أخرى، وخلال المرحلة المُتجهة إلى حائل، تعرّض الدراج غليوم مارتنس لحادث كبير بعد اجتيازه 270 كيلومترًا داخل المرحلة الخاصة؛ حيث تعرض لإصابات في الرأس وأسفل الظهر والورك. وأصرّ الهولندي على مواصلة المرحلة، إلا أن الفريق الطبي اتخذ قرارًا بإجلائه من مسار المرحلة، وهذا ثالث انسحاب مبكر له في أربع مشاركات له في رالي داكار ٢٠٢٠.

وخسر السائق القطري ناصر بن صالح العطية (تويوتا) حامل لقب نسخة 2019 من رالي داكار، الوقت أمام منافسه المباشر السائق الإسباني كارلوس ساينز (میني)، ولكن يبدو أنه يحتفظ بقواه من أجل الهجوم في القسم الأخير من الرالي.

‏من جهتها واصلت بلدية تربة ٢٠٠ شمال حائل‬، أعمالها لتجهيز موقع الانطلاق من منطقة حائل إلى الرياض ضمن منافسات الرالي.

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