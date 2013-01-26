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الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في البرازيل

كانت السلطات الألمانية قد أعلنت الجمعة عن تسجيلها أول حالة إصابة بها

أعلنت الوكالة الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، يوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا شديدة العدوى المكتشفة في البرازيل.

وأعلنت السلطات البرازيلية عن رصدها سلالة جديدة لفيروس كورونا أواخر العام 2020 في ولاية ريو دي جانيرو، فيما يتم التأكد حاليًا من مدى تأثير التحورات المكتشفة على سير المرض؛ وفق "روسيا اليوم".

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت الجمعة عن تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة البرازيل، فيما قالت وزارة الصحة اليابانية، في وقت سابق: إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تمامًا لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

ووفق خبراء، فإن انتشار سلالة البرازيل أسرع 70٪ من السلالة الأصلية.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في البرازيل
سبق

أعلنت الوكالة الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، يوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا شديدة العدوى المكتشفة في البرازيل.

وأعلنت السلطات البرازيلية عن رصدها سلالة جديدة لفيروس كورونا أواخر العام 2020 في ولاية ريو دي جانيرو، فيما يتم التأكد حاليًا من مدى تأثير التحورات المكتشفة على سير المرض؛ وفق "روسيا اليوم".

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت الجمعة عن تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة البرازيل، فيما قالت وزارة الصحة اليابانية، في وقت سابق: إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تمامًا لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

ووفق خبراء، فإن انتشار سلالة البرازيل أسرع 70٪ من السلالة الأصلية.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:36 AM

الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في البرازيل

كانت السلطات الألمانية قد أعلنت الجمعة عن تسجيلها أول حالة إصابة بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الوكالة الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، يوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا شديدة العدوى المكتشفة في البرازيل.

وأعلنت السلطات البرازيلية عن رصدها سلالة جديدة لفيروس كورونا أواخر العام 2020 في ولاية ريو دي جانيرو، فيما يتم التأكد حاليًا من مدى تأثير التحورات المكتشفة على سير المرض؛ وفق "روسيا اليوم".

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت الجمعة عن تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة البرازيل، فيما قالت وزارة الصحة اليابانية، في وقت سابق: إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تمامًا لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

ووفق خبراء، فإن انتشار سلالة البرازيل أسرع 70٪ من السلالة الأصلية.

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