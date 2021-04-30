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عالميًّا.. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ150 مليونًا والوفيات أكثر من 3.1 مليون

طبقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، أكثر من 150 مليون شخص، وتخطت أعداد وفيات كورونا أكثر من 3.1 مليون شخص في كافة أنحاء العالم.

الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليتخطى عدد الإصابات 32.2 مليون شخص، وأكثر من 575.5 ألف حالة وفاة حتى اليوم الجمعة.

الهند جاءت في المرتبة الثانية بعدد الإصابات، لتسجل أكثر من 18.7 مليون إصابة، بينما احتلت البرازيل المرتبة الثالثة بعدد الإصابات بما يصل إلى 14.5 مليون حالة.

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عالميًّا.. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ150 مليونًا والوفيات أكثر من 3.1 مليون
سبق

طبقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، أكثر من 150 مليون شخص، وتخطت أعداد وفيات كورونا أكثر من 3.1 مليون شخص في كافة أنحاء العالم.

الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليتخطى عدد الإصابات 32.2 مليون شخص، وأكثر من 575.5 ألف حالة وفاة حتى اليوم الجمعة.

الهند جاءت في المرتبة الثانية بعدد الإصابات، لتسجل أكثر من 18.7 مليون إصابة، بينما احتلت البرازيل المرتبة الثالثة بعدد الإصابات بما يصل إلى 14.5 مليون حالة.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
05:38 PM

عالميًّا.. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ150 مليونًا والوفيات أكثر من 3.1 مليون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طبقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، أكثر من 150 مليون شخص، وتخطت أعداد وفيات كورونا أكثر من 3.1 مليون شخص في كافة أنحاء العالم.

الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليتخطى عدد الإصابات 32.2 مليون شخص، وأكثر من 575.5 ألف حالة وفاة حتى اليوم الجمعة.

الهند جاءت في المرتبة الثانية بعدد الإصابات، لتسجل أكثر من 18.7 مليون إصابة، بينما احتلت البرازيل المرتبة الثالثة بعدد الإصابات بما يصل إلى 14.5 مليون حالة.

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