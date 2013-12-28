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شرطة مكة المكرّمة تضبط عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات

لم يتقيدوا بالإجراءات الاحترازية.. خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرّمة ممثلة بمحافظة الطائف، عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة المنطقة بالمحافظة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة المكرّمة تضبط عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات
سبق

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرّمة ممثلة بمحافظة الطائف، عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة المنطقة بالمحافظة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
12:24 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
03:15 PM

شرطة مكة المكرّمة تضبط عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات

لم يتقيدوا بالإجراءات الاحترازية.. خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
1,201

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرّمة ممثلة بمحافظة الطائف، عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة المنطقة بالمحافظة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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