ايقاف حركة الملاحة في ميناء جدة الإسلامي بسبب سرعة الرياح

"الأرصاد" تنبّه من نشاط في الرياح يؤدي إلى ارتفاع الموج وتدني الرؤية

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، مساء اليوم، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي، بسبب زيادة سرعة الرياح.

وقال، حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرّمة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي، بسبب زيادة سرعة الرياح.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح السطحية، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: جدة، والليث، ورابغ.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.