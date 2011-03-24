الليرة التركية تهوي.. تعدّي "أردوغان" على "المركزي" يُفزع المستثمرين!

إقالة صادمة لـ"إقبال" بعد رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم تهدد الاقتصاد

تراجعت الليرة التركية 0.6% اليوم؛ لتظل تتعرض لضغوط؛ إذ تدرس السوق تأثيرات استبدال الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي بآخر من منتقدي تشديد السياسة النقدية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وسجلت الليرة 7.85 مقابل الدولار بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش؛ لتهبط من إغلاق عند 7.8050 أمس الاثنين، حين هوَت بما يصل إلى 15% مقتربة من مستويات قياسية متدنية.

شهاب قوجي أوغلو، وهو مشرع سابق في الحزب الحاكم يشترك مع "أردوغان" في وجهة نظرة غير التقليدية التي ترى أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب التضخم، هو ثالث محافظ للبنك المركزي يعينه الرئيس منذ منتصف 2019.

والإقالة الصادمة لـ"ناجي إقبال"، بعد يومين من رفعه لأسعار الفائدة لكبح التضخم؛ تعزز وجهة نظر المستثمرين التي تلاحق اقتصاد السوق الناشئة الكبير لسنوات، وهي أن السياسة تلقي بظلالها على استقلالية البنك المركزي.

وقال مصدر لـ"رويترز": إن قوجي أوغلو سعى إلى تخفيف قلق المستثمرين بشأن تحوّل حاد من التشديد إلى سياسة نقدية توسعية عبر إبلاغ الرؤساء التنفيذيين للبنوك يوم الأحد، أنه لا يخطط لتعديل وشيك للسياسات.