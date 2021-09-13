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"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

أعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين والوطن

رفع عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وأعرب "الفيصل" في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة رعاها الله.

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"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين
سبق

رفع عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وأعرب "الفيصل" في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة رعاها الله.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
01:22 AM

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

أعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين والوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وأعرب "الفيصل" في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة رعاها الله.

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