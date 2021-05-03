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إحباط محاولة تهريب961 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و44.7 طنًّا من القات إلى المملكة

القرني: رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه -في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات- أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية، حيث تم -بفضل الله- ووفق خطة أمنية محكمة، ضبط (961) كيلوجرامًا في منطقة جازان، منها (515) كيلوجرامًا تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها، كما تم القبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (24) متهمًا، بينهم (18) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسية اليمنية، ومواطنان اثنان.
وأوضح العقيد القريني أنه في عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود، تم ضبط (44.7) طنًّا من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (23) شخصًا، منهم (16) مواطنًا، و(7) من الجنسية اليمنية.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، والقبض على المتورطين فيها.

المديرية العامة لحرس الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط محاولة تهريب961 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و44.7 طنًّا من القات إلى المملكة
سبق

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه -في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات- أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية، حيث تم -بفضل الله- ووفق خطة أمنية محكمة، ضبط (961) كيلوجرامًا في منطقة جازان، منها (515) كيلوجرامًا تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها، كما تم القبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (24) متهمًا، بينهم (18) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسية اليمنية، ومواطنان اثنان.
وأوضح العقيد القريني أنه في عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود، تم ضبط (44.7) طنًّا من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (23) شخصًا، منهم (16) مواطنًا، و(7) من الجنسية اليمنية.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، والقبض على المتورطين فيها.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
06:17 PM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
06:35 PM

إحباط محاولة تهريب961 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و44.7 طنًّا من القات إلى المملكة

القرني: رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه -في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات- أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية، حيث تم -بفضل الله- ووفق خطة أمنية محكمة، ضبط (961) كيلوجرامًا في منطقة جازان، منها (515) كيلوجرامًا تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها، كما تم القبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (24) متهمًا، بينهم (18) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسية اليمنية، ومواطنان اثنان.
وأوضح العقيد القريني أنه في عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود، تم ضبط (44.7) طنًّا من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (23) شخصًا، منهم (16) مواطنًا، و(7) من الجنسية اليمنية.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، والقبض على المتورطين فيها.

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