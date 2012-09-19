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"طالبان" تسمح للذكور فقط بالعودة للمدارس

"يونيسيف" أكد على عدم استبعاد البنات

سمحت حركة طالبان فقط للأولاد بالعودة إلى المدارس الإعدادية والثانوية في أفغانستان، اليوم "السبت"، في إجراء أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن أسفها له.

وأعربت المديرة التنفيذية لـ"يونيسيف" هنرييتا فور، عن ترحيب المنظمة بإعادة فتح المدارس الثانوية في أفغانستان، لكنها تؤكد على أنه لا ينبغي استبعاد الفتيات من العملية التعليمية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وشددت "فور" على ضرورة أن تتمكن جميع الفتيات والنساء، بمن فيهنّ الأكبر سنًّا، من استئناف تعليمهن من دون مزيد من التأخير، وأن تتمكن المعلمات أيضًا من مواصلة التدريس.

وبعد 10 أيام من إعادة فتح الجامعات الخاصة في البلاد أعلنت الوزارة المعنية بالتعليم أمس أن جميع المعلمين الذكور والطلبة الذكور سيعودون إلى مدارسهم، من دون أي ذكر للمعلمات أو لفتيات المدارس الإعدادية والثانوية.

وتَضاعف عدد المدارس 3 مرات خلال 20 عامًا، وزاد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس من مليون إلى 9.5 ملايين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تسمح للذكور فقط بالعودة للمدارس
سبق

سمحت حركة طالبان فقط للأولاد بالعودة إلى المدارس الإعدادية والثانوية في أفغانستان، اليوم "السبت"، في إجراء أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن أسفها له.

وأعربت المديرة التنفيذية لـ"يونيسيف" هنرييتا فور، عن ترحيب المنظمة بإعادة فتح المدارس الثانوية في أفغانستان، لكنها تؤكد على أنه لا ينبغي استبعاد الفتيات من العملية التعليمية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وشددت "فور" على ضرورة أن تتمكن جميع الفتيات والنساء، بمن فيهنّ الأكبر سنًّا، من استئناف تعليمهن من دون مزيد من التأخير، وأن تتمكن المعلمات أيضًا من مواصلة التدريس.

وبعد 10 أيام من إعادة فتح الجامعات الخاصة في البلاد أعلنت الوزارة المعنية بالتعليم أمس أن جميع المعلمين الذكور والطلبة الذكور سيعودون إلى مدارسهم، من دون أي ذكر للمعلمات أو لفتيات المدارس الإعدادية والثانوية.

وتَضاعف عدد المدارس 3 مرات خلال 20 عامًا، وزاد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس من مليون إلى 9.5 ملايين.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
03:39 PM

"طالبان" تسمح للذكور فقط بالعودة للمدارس

"يونيسيف" أكد على عدم استبعاد البنات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سمحت حركة طالبان فقط للأولاد بالعودة إلى المدارس الإعدادية والثانوية في أفغانستان، اليوم "السبت"، في إجراء أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن أسفها له.

وأعربت المديرة التنفيذية لـ"يونيسيف" هنرييتا فور، عن ترحيب المنظمة بإعادة فتح المدارس الثانوية في أفغانستان، لكنها تؤكد على أنه لا ينبغي استبعاد الفتيات من العملية التعليمية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وشددت "فور" على ضرورة أن تتمكن جميع الفتيات والنساء، بمن فيهنّ الأكبر سنًّا، من استئناف تعليمهن من دون مزيد من التأخير، وأن تتمكن المعلمات أيضًا من مواصلة التدريس.

وبعد 10 أيام من إعادة فتح الجامعات الخاصة في البلاد أعلنت الوزارة المعنية بالتعليم أمس أن جميع المعلمين الذكور والطلبة الذكور سيعودون إلى مدارسهم، من دون أي ذكر للمعلمات أو لفتيات المدارس الإعدادية والثانوية.

وتَضاعف عدد المدارس 3 مرات خلال 20 عامًا، وزاد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس من مليون إلى 9.5 ملايين.

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