التلفزيون العراقي يبث الصور الأولى لمقتل البغدادي .. حفرة وملابس ودماء

بينما يستعد الرئيس الأميركي للإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض اليوم

بث التلفزيون الحكومي العراقي، الأحد، لقطات مصورة لما قال إنها غارة أميركية نُفذت في سوريا، واستهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؛ ويعتقد أنه قُتل فيها.

وأظهرت لقطات مصورة نهاراً حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء، كما بث التلفزيون العراقي لقطات ليلية لانفجار.

وأضاف التلفزيون العراقي، نقلاً عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن المخابرات العراقية ساعدت على تحديد موقع البغدادي.

وقالت مصادر في سوريا والعراق وإيران، الأحد، إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؛ قُتل في عملية عسكرية أميركية في سوريا.

ووفق "سكاي نيوز" يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ للإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض اليوم.

وكان مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، قد قال لـ "رويترز"، في وقت سابق، إن البغدادي كان هدفاً للعملية التي جرت ليلاً، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان ومسؤولان إيرانيان أنهم تلقوا تأكيداً من داخل سوريا بمقتل البغدادي.