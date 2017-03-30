انخفاض أسعار النفط مع استئناف الملاحة بقناة السويس

والأسواق تحول تركيزها لاجتماع أوبك+ نهاية الأسبوع

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع استئناف حركة الملاحة في قناة السويس بعد أيام من التوقف بفعل جنوح سفينة عملاقة.

وتحول تركيز الأسواق الآن إلى اجتماع مجموعة "أوبك+" هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن تجري مناقشة تمديد القيود على الإمدادات وسط عمليات إغلاق جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"؛ فإنه بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش، انخفض خام "برنت" بواقع 15 سنتًا إلى 64.83 دولارًا للبرميل؛ فيما تراجع الخام الأمريكي بواقع 12 سنتًا ليسجل 61.44 دولارًا للبرميل.

واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس مساء أمس الاثنين، بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن"، التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع؛ مما أدى إلى ازدحام عدد كبير من السفن انتظارًا لعبور الممر الملاحي.

ومع انحسار المخاوف من نقص الإمدادات الحاضرة، تَحَوّل اهتمام السوق إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في فيينا، فيما يُعرف بمجموعة "أوبك+".

وتناقش "أوبك+" إبقاء القيود على الإنتاج، التي حجبت ملايين البراميل عن السوق يوميًّا، لدعم الأسعار، وهي استراتيجية نجحت -إلى حد بعيد- في الأشهر الأخيرة.