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"تقويم التعليم" تعتمد وثيقة معايير الاعتماد العسكري

قالت: شملت مؤسسات التعليم والتدريب والبرامج

عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، اجتماعه الرابع من (الدورة الثانية) عن بُعد أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وأعضاء المجلس.

ونوّه رئيس المجلس -خلال الجلسة- بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاعي التعليم والتدريب؛ مؤكدًا الأدوار والمسؤوليات الكبيرة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ولمجلس إدارتها في مستقبل التعليم والتدريب في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

واعتمد المجلس خلال جلسته، وثيقة معايير الاعتماد العسكري التي شملت مؤسسات التعليم العسكري، وبرامج التعليم العسكري ومؤسسات التدريب العسكري، إضافة إلى اعتماد ضوابط الاستعانة بالجهات لدعم أعمال التقويم، واعتماد معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وناقش المجلس القوائم المالية للهيئة والمراكز التابعة لها للعام المالي 2019م، واطلع على خطة متابعة عملية التعليم عن بُعد وتقويمها، وعلى نتائج أداء طلبة المملكة في التقويم الدولي المعروف باسم "التوجهات في الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS 2019)" الذي تنظّمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) في أكثر من 60 دولة، وأعلنت نتائجه الثلاثاء الماضي.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" تعتمد وثيقة معايير الاعتماد العسكري
سبق

عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، اجتماعه الرابع من (الدورة الثانية) عن بُعد أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وأعضاء المجلس.

ونوّه رئيس المجلس -خلال الجلسة- بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاعي التعليم والتدريب؛ مؤكدًا الأدوار والمسؤوليات الكبيرة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ولمجلس إدارتها في مستقبل التعليم والتدريب في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

واعتمد المجلس خلال جلسته، وثيقة معايير الاعتماد العسكري التي شملت مؤسسات التعليم العسكري، وبرامج التعليم العسكري ومؤسسات التدريب العسكري، إضافة إلى اعتماد ضوابط الاستعانة بالجهات لدعم أعمال التقويم، واعتماد معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وناقش المجلس القوائم المالية للهيئة والمراكز التابعة لها للعام المالي 2019م، واطلع على خطة متابعة عملية التعليم عن بُعد وتقويمها، وعلى نتائج أداء طلبة المملكة في التقويم الدولي المعروف باسم "التوجهات في الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS 2019)" الذي تنظّمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) في أكثر من 60 دولة، وأعلنت نتائجه الثلاثاء الماضي.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
10:37 AM

"تقويم التعليم" تعتمد وثيقة معايير الاعتماد العسكري

قالت: شملت مؤسسات التعليم والتدريب والبرامج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، اجتماعه الرابع من (الدورة الثانية) عن بُعد أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وأعضاء المجلس.

ونوّه رئيس المجلس -خلال الجلسة- بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاعي التعليم والتدريب؛ مؤكدًا الأدوار والمسؤوليات الكبيرة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ولمجلس إدارتها في مستقبل التعليم والتدريب في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

واعتمد المجلس خلال جلسته، وثيقة معايير الاعتماد العسكري التي شملت مؤسسات التعليم العسكري، وبرامج التعليم العسكري ومؤسسات التدريب العسكري، إضافة إلى اعتماد ضوابط الاستعانة بالجهات لدعم أعمال التقويم، واعتماد معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وناقش المجلس القوائم المالية للهيئة والمراكز التابعة لها للعام المالي 2019م، واطلع على خطة متابعة عملية التعليم عن بُعد وتقويمها، وعلى نتائج أداء طلبة المملكة في التقويم الدولي المعروف باسم "التوجهات في الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS 2019)" الذي تنظّمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) في أكثر من 60 دولة، وأعلنت نتائجه الثلاثاء الماضي.

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