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سفير خادم الحرمين في سنغافورة يقيم مأدبة غداء لأبناء "إنسان"

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة، سعد بن صالح الصالح، مأدبة غداء لمشرفي وأعضاء برنامج "سفراء العطاء السعودي- الإماراتي" الزائر لسنغافورة، والذي شارك فيه عشرة من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان".

حضر المأدبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، د. محمد بلفقيه، وأعضاء السفارة، والمشرف العام على البرنامج، د. علي النابودة.

وعبّر السفير "الصالح" عن سروره بزيارة أبناء الجمعية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد والاستفادة من هذه الزيارة الهادفة، ومبينًا أن أبناء الجمعية يمثلون المملكة في أي بلد يقومون بزيارته.

وبدأ البرنامج المعد للأبناء بزيارة إلى "دار المئوي" لرعاية الأيتام في سنغافورة، حيث قضى الأبناء يومًا حافلاً بالفقرات الترفيهية والأنشطة التفاعلية والمسابقات والألعاب الرياضية وتناول وجبة العشاء. كما قام الأبناء بزيارة إلى المدينة الليلية للحيوانات "safari night"، وزيارة أخرى للجمعية المحمدية "دار أيتام"، وأقيمت فعاليات متنوعة للمشاركين، وتضمنت الزيارة مباراة في كرة القدم بين أيتام الدار والوفود المشاركة.

وتخلل الرحلة زيارة إلى مدينة سنغافورة للعلوم، التي تختص بالاختراعات والإبداع الحديث، والألعاب الترفيهية التعليمية، تخللها ورشة عمل للصناعات اليدوية في العهد القديم وكيفية الاستفادة منها حديثاً، وحصل الابنان محمد سفياني، وسالم العنزي، على المركز الأول في الاختراعات على مستوى المجموعة.

يذكر أن برنامج سفراء العطاء التابع لبرنامج المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر يهدف إلى تنمية المهارات في مجال البحث والابتكار، وتكريس ثقافة الإبداع وتطوير قدرات المشاركين وإكسابهم مهارات في مختلف المجالات والتخصصات الأكاديمية، بأساليب عصرية، وإطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال الابتكار.

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سفير خادم الحرمين في سنغافورة يقيم مأدبة غداء لأبناء "إنسان"
سبق

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة، سعد بن صالح الصالح، مأدبة غداء لمشرفي وأعضاء برنامج "سفراء العطاء السعودي- الإماراتي" الزائر لسنغافورة، والذي شارك فيه عشرة من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان".

حضر المأدبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، د. محمد بلفقيه، وأعضاء السفارة، والمشرف العام على البرنامج، د. علي النابودة.

وعبّر السفير "الصالح" عن سروره بزيارة أبناء الجمعية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد والاستفادة من هذه الزيارة الهادفة، ومبينًا أن أبناء الجمعية يمثلون المملكة في أي بلد يقومون بزيارته.

وبدأ البرنامج المعد للأبناء بزيارة إلى "دار المئوي" لرعاية الأيتام في سنغافورة، حيث قضى الأبناء يومًا حافلاً بالفقرات الترفيهية والأنشطة التفاعلية والمسابقات والألعاب الرياضية وتناول وجبة العشاء. كما قام الأبناء بزيارة إلى المدينة الليلية للحيوانات "safari night"، وزيارة أخرى للجمعية المحمدية "دار أيتام"، وأقيمت فعاليات متنوعة للمشاركين، وتضمنت الزيارة مباراة في كرة القدم بين أيتام الدار والوفود المشاركة.

وتخلل الرحلة زيارة إلى مدينة سنغافورة للعلوم، التي تختص بالاختراعات والإبداع الحديث، والألعاب الترفيهية التعليمية، تخللها ورشة عمل للصناعات اليدوية في العهد القديم وكيفية الاستفادة منها حديثاً، وحصل الابنان محمد سفياني، وسالم العنزي، على المركز الأول في الاختراعات على مستوى المجموعة.

يذكر أن برنامج سفراء العطاء التابع لبرنامج المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر يهدف إلى تنمية المهارات في مجال البحث والابتكار، وتكريس ثقافة الإبداع وتطوير قدرات المشاركين وإكسابهم مهارات في مختلف المجالات والتخصصات الأكاديمية، بأساليب عصرية، وإطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال الابتكار.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
03:51 PM

سفير خادم الحرمين في سنغافورة يقيم مأدبة غداء لأبناء "إنسان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة، سعد بن صالح الصالح، مأدبة غداء لمشرفي وأعضاء برنامج "سفراء العطاء السعودي- الإماراتي" الزائر لسنغافورة، والذي شارك فيه عشرة من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان".

حضر المأدبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، د. محمد بلفقيه، وأعضاء السفارة، والمشرف العام على البرنامج، د. علي النابودة.

وعبّر السفير "الصالح" عن سروره بزيارة أبناء الجمعية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد والاستفادة من هذه الزيارة الهادفة، ومبينًا أن أبناء الجمعية يمثلون المملكة في أي بلد يقومون بزيارته.

وبدأ البرنامج المعد للأبناء بزيارة إلى "دار المئوي" لرعاية الأيتام في سنغافورة، حيث قضى الأبناء يومًا حافلاً بالفقرات الترفيهية والأنشطة التفاعلية والمسابقات والألعاب الرياضية وتناول وجبة العشاء. كما قام الأبناء بزيارة إلى المدينة الليلية للحيوانات "safari night"، وزيارة أخرى للجمعية المحمدية "دار أيتام"، وأقيمت فعاليات متنوعة للمشاركين، وتضمنت الزيارة مباراة في كرة القدم بين أيتام الدار والوفود المشاركة.

وتخلل الرحلة زيارة إلى مدينة سنغافورة للعلوم، التي تختص بالاختراعات والإبداع الحديث، والألعاب الترفيهية التعليمية، تخللها ورشة عمل للصناعات اليدوية في العهد القديم وكيفية الاستفادة منها حديثاً، وحصل الابنان محمد سفياني، وسالم العنزي، على المركز الأول في الاختراعات على مستوى المجموعة.

يذكر أن برنامج سفراء العطاء التابع لبرنامج المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر يهدف إلى تنمية المهارات في مجال البحث والابتكار، وتكريس ثقافة الإبداع وتطوير قدرات المشاركين وإكسابهم مهارات في مختلف المجالات والتخصصات الأكاديمية، بأساليب عصرية، وإطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال الابتكار.

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