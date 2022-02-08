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شرطة مكة تقبض على مقيم هدّد المارة بقطعة حديدية وتكسير زجاج المركبات

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية، ووجود بلاغات ضده لتكسيره زجاج عددٍ من المركبات، حيث تبيّن من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة تقبض على مقيم هدّد المارة بقطعة حديدية وتكسير زجاج المركبات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية، ووجود بلاغات ضده لتكسيره زجاج عددٍ من المركبات، حيث تبيّن من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:56 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:24 AM

شرطة مكة تقبض على مقيم هدّد المارة بقطعة حديدية وتكسير زجاج المركبات

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,265

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية، ووجود بلاغات ضده لتكسيره زجاج عددٍ من المركبات، حيث تبيّن من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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