المتحدث الأمني: قد نعود لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا

قال: لا تزال الجائحة تلقي بظلالها ولا زال المنحنى الوبائي في تصاعد

نوه المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد قدرها (1000 ريال)، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100 ألف ريال).

وأضاف خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة اليوم: لا تزال الجائحة تلقي بظلالها على دول العالم، ولا زال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بنا لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا.

وتابع: نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة حول جائحة فيروس كورونا، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة.