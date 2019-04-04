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الهلال يسعى (للثأر) من الحزم والنصر يواجه الرائد بنشوة (الصدارة)

في افتتاح الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تفتتح مساء اليوم الخميس مباريات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين مثيرتين ومهمتين جدًا للضيوف، تجمع الأولى الرائد والنصر، بينما تجمع الثانية الحزم والهلال.
يحل النصر عند السابعة مساءً ضيفًا على الرائد على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث يدخل الضيف هذا اللقاء وهو على قمة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، ومنتشيًا بالفوز الكبير الذي حققه على غريمه التقليدي الهلال في ديربي العاصمة.

فيما يدخل الرائد اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

وفي اللقاء الثاني يستضيف الحزم صاحب المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة نظيره الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة على ملعب نادي الحزم عند 8:45 مساءً.

الهلال يسعى لتعويض خسارته الأخيرة (دوريًا) أمام غريمه التقليدي النصر، والثأر من مستضيفه الذي ألحقه هزيمة على أرضه وبين جماهيره في الرياض 2 / 1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يسعى (للثأر) من الحزم والنصر يواجه الرائد بنشوة (الصدارة)
سبق

تفتتح مساء اليوم الخميس مباريات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين مثيرتين ومهمتين جدًا للضيوف، تجمع الأولى الرائد والنصر، بينما تجمع الثانية الحزم والهلال.
يحل النصر عند السابعة مساءً ضيفًا على الرائد على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث يدخل الضيف هذا اللقاء وهو على قمة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، ومنتشيًا بالفوز الكبير الذي حققه على غريمه التقليدي الهلال في ديربي العاصمة.

فيما يدخل الرائد اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

وفي اللقاء الثاني يستضيف الحزم صاحب المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة نظيره الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة على ملعب نادي الحزم عند 8:45 مساءً.

الهلال يسعى لتعويض خسارته الأخيرة (دوريًا) أمام غريمه التقليدي النصر، والثأر من مستضيفه الذي ألحقه هزيمة على أرضه وبين جماهيره في الرياض 2 / 1.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
01:23 AM

الهلال يسعى (للثأر) من الحزم والنصر يواجه الرائد بنشوة (الصدارة)

في افتتاح الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
19
2,594

تفتتح مساء اليوم الخميس مباريات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين مثيرتين ومهمتين جدًا للضيوف، تجمع الأولى الرائد والنصر، بينما تجمع الثانية الحزم والهلال.
يحل النصر عند السابعة مساءً ضيفًا على الرائد على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث يدخل الضيف هذا اللقاء وهو على قمة ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، ومنتشيًا بالفوز الكبير الذي حققه على غريمه التقليدي الهلال في ديربي العاصمة.

فيما يدخل الرائد اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

وفي اللقاء الثاني يستضيف الحزم صاحب المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة نظيره الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة على ملعب نادي الحزم عند 8:45 مساءً.

الهلال يسعى لتعويض خسارته الأخيرة (دوريًا) أمام غريمه التقليدي النصر، والثأر من مستضيفه الذي ألحقه هزيمة على أرضه وبين جماهيره في الرياض 2 / 1.

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