بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

عبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 أبريل 2021م إلى 7 أبريل 2021م تحمل على متنها 247 طناً و200 كيلوجرام، تشتمل على 3.150 كرتون تمر و2.000 سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات: عدن، ومأرب، وشبوة.

تأتي المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.