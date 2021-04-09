بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة
عبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 أبريل 2021م إلى 7 أبريل 2021م تحمل على متنها 247 طناً و200 كيلوجرام، تشتمل على 3.150 كرتون تمر و2.000 سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات: عدن، ومأرب، وشبوة.
تأتي المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-09
عبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 أبريل 2021م إلى 7 أبريل 2021م تحمل على متنها 247 طناً و200 كيلوجرام، تشتمل على 3.150 كرتون تمر و2.000 سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات: عدن، ومأرب، وشبوة.
تأتي المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
04:47 PM
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
عبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 أبريل 2021م إلى 7 أبريل 2021م تحمل على متنها 247 طناً و200 كيلوجرام، تشتمل على 3.150 كرتون تمر و2.000 سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات: عدن، ومأرب، وشبوة.
تأتي المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.