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بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

عبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 أبريل 2021م إلى 7 أبريل 2021م تحمل على متنها 247 طناً و200 كيلوجرام، تشتمل على 3.150 كرتون تمر و2.000 سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات: عدن، ومأرب، وشبوة.

تأتي المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
سبق

عبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 أبريل 2021م إلى 7 أبريل 2021م تحمل على متنها 247 طناً و200 كيلوجرام، تشتمل على 3.150 كرتون تمر و2.000 سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات: عدن، ومأرب، وشبوة.

تأتي المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
04:47 PM

بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبرت 12 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 4 أبريل 2021م إلى 7 أبريل 2021م تحمل على متنها 247 طناً و200 كيلوجرام، تشتمل على 3.150 كرتون تمر و2.000 سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات: عدن، ومأرب، وشبوة.

تأتي المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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