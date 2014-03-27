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"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات حول الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة

بهدف رفع كفاءة استخدام الترددات لهذه النطاقات.. وتمكين أحدث التقنيات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول استخدام الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة في عدة نطاقات ترددية لمستخدمي الطيف الترددي في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى لتخطيط وإعادة ترتيب ترددات النطاقات المستخدمة للوصلات الثابتة؛ بهدف رفع كفاءة استخدام الترددات لهذه النطاقات، وتمكين أحدث التقنيات لها، بما يدعم ويعزز من أداء شبكات الجيل الخامس في المملكة، بالإضافة إلى دراسة توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشبكات النفاذ اللاسلكية الثابتة (FWA) من الطيف الترددي، بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذا المورد الطبيعي المحدود وبما يتوافق مع احتياجات المستخدمين الحالية والمستقبلية.

ودعت مختلف المهتمين والمتخصصين محليًّا ودوليًّا إلى تقديم المرئيات والملاحظات على جميع ما ورد في هذه الوثيقة؛ من خلال الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144203.aspx وذلك قبل تاريخ 15 أبريل 2021م.

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"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات حول الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول استخدام الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة في عدة نطاقات ترددية لمستخدمي الطيف الترددي في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى لتخطيط وإعادة ترتيب ترددات النطاقات المستخدمة للوصلات الثابتة؛ بهدف رفع كفاءة استخدام الترددات لهذه النطاقات، وتمكين أحدث التقنيات لها، بما يدعم ويعزز من أداء شبكات الجيل الخامس في المملكة، بالإضافة إلى دراسة توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشبكات النفاذ اللاسلكية الثابتة (FWA) من الطيف الترددي، بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذا المورد الطبيعي المحدود وبما يتوافق مع احتياجات المستخدمين الحالية والمستقبلية.

ودعت مختلف المهتمين والمتخصصين محليًّا ودوليًّا إلى تقديم المرئيات والملاحظات على جميع ما ورد في هذه الوثيقة؛ من خلال الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144203.aspx وذلك قبل تاريخ 15 أبريل 2021م.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
04:18 PM

"هيئة الاتصالات" تطلب المرئيات حول الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة

بهدف رفع كفاءة استخدام الترددات لهذه النطاقات.. وتمكين أحدث التقنيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول استخدام الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة في عدة نطاقات ترددية لمستخدمي الطيف الترددي في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى لتخطيط وإعادة ترتيب ترددات النطاقات المستخدمة للوصلات الثابتة؛ بهدف رفع كفاءة استخدام الترددات لهذه النطاقات، وتمكين أحدث التقنيات لها، بما يدعم ويعزز من أداء شبكات الجيل الخامس في المملكة، بالإضافة إلى دراسة توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشبكات النفاذ اللاسلكية الثابتة (FWA) من الطيف الترددي، بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذا المورد الطبيعي المحدود وبما يتوافق مع احتياجات المستخدمين الحالية والمستقبلية.

ودعت مختلف المهتمين والمتخصصين محليًّا ودوليًّا إلى تقديم المرئيات والملاحظات على جميع ما ورد في هذه الوثيقة؛ من خلال الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144203.aspx وذلك قبل تاريخ 15 أبريل 2021م.

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