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رغم تحدّي الجائحة.. كم مبادرة شاركت فيها الفرق التطوعية بالهلال الأحمر؟

الهيئة حرصت على تعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية وتنفيذ نقاط فرز بصري

شاركت الفرق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي في (3165) مبادرة وفرصة تطوعية خلال عام 2020، على الرغم من التحديات التي واجهتها المملكة والعالم خلال جائحة كورونا، بمشاركة أكثر من 28 ألف متطوع ومتطوعة وبإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغ أكثر من 32 ألف ساعة.

وتنوّعت الفرص التطوعية ما بين تقديم الخدمات الإسعافية والمشاركة في البرامج التوعوية المجتمعية، حيث شملت تقديم الخدمة الإسعافية للمصلين في الحرمين الشريفين، والمشاركة في نقاط فرز المصليين بالمساجد أيام الجمع في جميع مناطق المملكة.

وكثّفت الفرق التطوعية وجودها في المهرجانات والفعاليات الوطنية، والأيام العالمية والأسابيع التوعوية ذات العلاقة، مثل اليوم العالمي للتطوع واليوم العالمي للإسعافات الأولية واليوم العالمي للتبرع بالدم واليوم العالمي للسرطان، وكذلك اليوم العالمي للإيدز ويوم الهلال الأحمر الخليجي، واليوم العالمي للهلال الاحمر، وذلك من خلال المعارض التوعوية والفرق الإسعافية تطوعية.

كما تضمنت المبادرات التطوعية تقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي للمراكز الإسعافية وغرف العمليات المركزية وإدارات الهيئة بجميع مناطق المملكة، كما تمّ إنشاء نقاط فرز بصري في عددٍ من المقار ومباني الهيئة لزيادة وعي منسوبي الهيئة بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الجائحة.

وحرصت الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية خلال الأزمة من خلال تنفيذ نقاط للفرز البصري في عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأماكن العامة، إضافة إلى التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما نظّمت الهيئة عدداً من الدورات التأهيلية والتطويرية للمتطوعين لكي يتوافق عملهم مع سياسة العمل الإنساني في الهيئة.

وتضمنت المبادرات التطوعية تقديم الهدايا والشكر للعاملين في الأماكن العامة من منسوبي الجهات الحكومية والعسكرية في جميع مناطق المملكة، تقديراً للجهود التي قاموا بها خلال فترة جائحة كورونا، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية كمبادرة إعادة تأهيل منازل الأسر ذوي الدخل المحدود، وتنظيف المتنزهات العامة، ومبادرات تشجير الأماكن العامة والمتنزهات البرية ومبادرات الرفق بالحيوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم تحدّي الجائحة.. كم مبادرة شاركت فيها الفرق التطوعية بالهلال الأحمر؟
سبق

شاركت الفرق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي في (3165) مبادرة وفرصة تطوعية خلال عام 2020، على الرغم من التحديات التي واجهتها المملكة والعالم خلال جائحة كورونا، بمشاركة أكثر من 28 ألف متطوع ومتطوعة وبإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغ أكثر من 32 ألف ساعة.

وتنوّعت الفرص التطوعية ما بين تقديم الخدمات الإسعافية والمشاركة في البرامج التوعوية المجتمعية، حيث شملت تقديم الخدمة الإسعافية للمصلين في الحرمين الشريفين، والمشاركة في نقاط فرز المصليين بالمساجد أيام الجمع في جميع مناطق المملكة.

وكثّفت الفرق التطوعية وجودها في المهرجانات والفعاليات الوطنية، والأيام العالمية والأسابيع التوعوية ذات العلاقة، مثل اليوم العالمي للتطوع واليوم العالمي للإسعافات الأولية واليوم العالمي للتبرع بالدم واليوم العالمي للسرطان، وكذلك اليوم العالمي للإيدز ويوم الهلال الأحمر الخليجي، واليوم العالمي للهلال الاحمر، وذلك من خلال المعارض التوعوية والفرق الإسعافية تطوعية.

كما تضمنت المبادرات التطوعية تقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي للمراكز الإسعافية وغرف العمليات المركزية وإدارات الهيئة بجميع مناطق المملكة، كما تمّ إنشاء نقاط فرز بصري في عددٍ من المقار ومباني الهيئة لزيادة وعي منسوبي الهيئة بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الجائحة.

وحرصت الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية خلال الأزمة من خلال تنفيذ نقاط للفرز البصري في عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأماكن العامة، إضافة إلى التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما نظّمت الهيئة عدداً من الدورات التأهيلية والتطويرية للمتطوعين لكي يتوافق عملهم مع سياسة العمل الإنساني في الهيئة.

وتضمنت المبادرات التطوعية تقديم الهدايا والشكر للعاملين في الأماكن العامة من منسوبي الجهات الحكومية والعسكرية في جميع مناطق المملكة، تقديراً للجهود التي قاموا بها خلال فترة جائحة كورونا، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية كمبادرة إعادة تأهيل منازل الأسر ذوي الدخل المحدود، وتنظيف المتنزهات العامة، ومبادرات تشجير الأماكن العامة والمتنزهات البرية ومبادرات الرفق بالحيوان.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
10:59 AM

رغم تحدّي الجائحة.. كم مبادرة شاركت فيها الفرق التطوعية بالهلال الأحمر؟

الهيئة حرصت على تعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية وتنفيذ نقاط فرز بصري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت الفرق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي في (3165) مبادرة وفرصة تطوعية خلال عام 2020، على الرغم من التحديات التي واجهتها المملكة والعالم خلال جائحة كورونا، بمشاركة أكثر من 28 ألف متطوع ومتطوعة وبإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغ أكثر من 32 ألف ساعة.

وتنوّعت الفرص التطوعية ما بين تقديم الخدمات الإسعافية والمشاركة في البرامج التوعوية المجتمعية، حيث شملت تقديم الخدمة الإسعافية للمصلين في الحرمين الشريفين، والمشاركة في نقاط فرز المصليين بالمساجد أيام الجمع في جميع مناطق المملكة.

وكثّفت الفرق التطوعية وجودها في المهرجانات والفعاليات الوطنية، والأيام العالمية والأسابيع التوعوية ذات العلاقة، مثل اليوم العالمي للتطوع واليوم العالمي للإسعافات الأولية واليوم العالمي للتبرع بالدم واليوم العالمي للسرطان، وكذلك اليوم العالمي للإيدز ويوم الهلال الأحمر الخليجي، واليوم العالمي للهلال الاحمر، وذلك من خلال المعارض التوعوية والفرق الإسعافية تطوعية.

كما تضمنت المبادرات التطوعية تقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي للمراكز الإسعافية وغرف العمليات المركزية وإدارات الهيئة بجميع مناطق المملكة، كما تمّ إنشاء نقاط فرز بصري في عددٍ من المقار ومباني الهيئة لزيادة وعي منسوبي الهيئة بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الجائحة.

وحرصت الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية خلال الأزمة من خلال تنفيذ نقاط للفرز البصري في عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأماكن العامة، إضافة إلى التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما نظّمت الهيئة عدداً من الدورات التأهيلية والتطويرية للمتطوعين لكي يتوافق عملهم مع سياسة العمل الإنساني في الهيئة.

وتضمنت المبادرات التطوعية تقديم الهدايا والشكر للعاملين في الأماكن العامة من منسوبي الجهات الحكومية والعسكرية في جميع مناطق المملكة، تقديراً للجهود التي قاموا بها خلال فترة جائحة كورونا، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية كمبادرة إعادة تأهيل منازل الأسر ذوي الدخل المحدود، وتنظيف المتنزهات العامة، ومبادرات تشجير الأماكن العامة والمتنزهات البرية ومبادرات الرفق بالحيوان.

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