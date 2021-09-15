النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وضباب وتدنٍّ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والمدينة المنورة وخيبر والحناكية والمهد وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّه المركز مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكر المركز أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ورماح والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وضباب وتدنٍّ للرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والمدينة المنورة وخيبر والحناكية والمهد وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّه المركز مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكر المركز أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ورماح والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
02:08 AM

5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وضباب وتدنٍّ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,116

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والمدينة المنورة وخيبر والحناكية والمهد وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّه المركز مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكر المركز أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ورماح والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة