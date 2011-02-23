سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 139.989
عدد المتعافين يصل إلى 131.143 بنسبة 94%
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.989 إصابة، والوفيات 1557 بنسبة 1.11% والمتعافين 131.143؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 35، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182، والمنومين في العناية المركزة 64.
عمان
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 139.989
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-23
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.989 إصابة، والوفيات 1557 بنسبة 1.11% والمتعافين 131.143؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 35، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182، والمنومين في العناية المركزة 64.
23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
01:42 PM
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 139.989
عدد المتعافين يصل إلى 131.143 بنسبة 94%
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.989 إصابة، والوفيات 1557 بنسبة 1.11% والمتعافين 131.143؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 35، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182، والمنومين في العناية المركزة 64.