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"الصحة": تسجيل 335 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 323 خلال الـ24 ساعة الماضية

سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 139.989

عدد المتعافين يصل إلى 131.143 بنسبة 94%

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.989 إصابة، والوفيات 1557 بنسبة 1.11% والمتعافين 131.143؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 35، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182، والمنومين في العناية المركزة 64.

عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 139.989
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.989 إصابة، والوفيات 1557 بنسبة 1.11% والمتعافين 131.143؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 35، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182، والمنومين في العناية المركزة 64.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
01:42 PM

سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 139.989

عدد المتعافين يصل إلى 131.143 بنسبة 94%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 139.989 إصابة، والوفيات 1557 بنسبة 1.11% والمتعافين 131.143؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 35، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 182، والمنومين في العناية المركزة 64.

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