أسعار النفط تتراجع متأثرة بقلق المستثمرين من التضخم

"برنت" ينخفض إلى 67.9 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم (الثلاثاء)، بعدما أثارت المخاوف بشأن التضخم قلق المستثمرين في الأسواق العالمية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسوية يوليو (تموز) بنسبة 0.6 في المائة إلى 67.92 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 64.52 دولار للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع تكلفة مواد خام كالنحاس وخام الحديد والخشب لمستويات قياسية، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على النمو.

ويتفاعل المتعاملون مع تقارير أشارت إلى أن شركة خطوط أنابيب كولونيال بايبلاين، تستهدف إعادة فتح تشغيل خطوطها، وهي خطوط مهمة في الولايات المتحدة، بحلول مطلع الأسبوع المقبل.