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بلدية العزيزية بالعاصمة المقدسة تنفذ 67 جولة رقابية على المنشآت التجارية

لحوم غير صالحة وظهور حشرات وتكدس المواد الغذائية أبرز المخالفات

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات ميدانية مُكثَّفة على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وقال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، إنه تم تنفيذ 67 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفر عنها إتلاف 360 كجم لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ووجود أواني طبخ متهالكة مع ظهور بعض الحشرات عليها، إضافة إلى تكدس للمواد الغذائية في ثلاجات الحفظ، مشيراً إلى اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد " المالكي" بأن الجولات الميدانية مستمرة على المنشآت الغذائية لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعياً إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.

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بلدية العزيزية بالعاصمة المقدسة تنفذ 67 جولة رقابية على المنشآت التجارية
سبق

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات ميدانية مُكثَّفة على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وقال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، إنه تم تنفيذ 67 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفر عنها إتلاف 360 كجم لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ووجود أواني طبخ متهالكة مع ظهور بعض الحشرات عليها، إضافة إلى تكدس للمواد الغذائية في ثلاجات الحفظ، مشيراً إلى اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد " المالكي" بأن الجولات الميدانية مستمرة على المنشآت الغذائية لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعياً إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
09:05 PM

بلدية العزيزية بالعاصمة المقدسة تنفذ 67 جولة رقابية على المنشآت التجارية

لحوم غير صالحة وظهور حشرات وتكدس المواد الغذائية أبرز المخالفات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات ميدانية مُكثَّفة على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وقال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، إنه تم تنفيذ 67 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفر عنها إتلاف 360 كجم لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ووجود أواني طبخ متهالكة مع ظهور بعض الحشرات عليها، إضافة إلى تكدس للمواد الغذائية في ثلاجات الحفظ، مشيراً إلى اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد " المالكي" بأن الجولات الميدانية مستمرة على المنشآت الغذائية لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، داعياً إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.

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