النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 356 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 298 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون البلدية" يغلق 824 منشأة مخالفة لإجراءات "كورونا"

لحماية المواطنين والمقيمين في جميع مناطق ومحافظات المملكة

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها لمواجهة فيروس كورونا، من خلال أماناتها وبلدياتها المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لحماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس ومحاصرته.

وذكرت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي نفذت "15,080" جولة رقابية خلال يوم أمس الأحد؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأضافت الوزارة أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد "2,054" مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأشارت إلى أن منظومة القطاع البلدي قامت بإغلاق "824" منشأة خلال يوم أمس لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عنها وعن الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود المستمرة تأتي في إطار حرصها على تكامل الجهود الوطنية والصحية، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية، وأخرى تتعلق بديمومة الجدوى التشغيلية.

وشددت "الشؤون البلدية"، على أنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون البلدية" يغلق 824 منشأة مخالفة لإجراءات "كورونا"
سبق

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها لمواجهة فيروس كورونا، من خلال أماناتها وبلدياتها المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لحماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس ومحاصرته.

وذكرت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي نفذت "15,080" جولة رقابية خلال يوم أمس الأحد؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأضافت الوزارة أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد "2,054" مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأشارت إلى أن منظومة القطاع البلدي قامت بإغلاق "824" منشأة خلال يوم أمس لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عنها وعن الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود المستمرة تأتي في إطار حرصها على تكامل الجهود الوطنية والصحية، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية، وأخرى تتعلق بديمومة الجدوى التشغيلية.

وشددت "الشؤون البلدية"، على أنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
04:21 PM

"الشؤون البلدية" يغلق 824 منشأة مخالفة لإجراءات "كورونا"

لحماية المواطنين والمقيمين في جميع مناطق ومحافظات المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
478

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها لمواجهة فيروس كورونا، من خلال أماناتها وبلدياتها المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لحماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس ومحاصرته.

وذكرت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي نفذت "15,080" جولة رقابية خلال يوم أمس الأحد؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأضافت الوزارة أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد "2,054" مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأشارت إلى أن منظومة القطاع البلدي قامت بإغلاق "824" منشأة خلال يوم أمس لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عنها وعن الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود المستمرة تأتي في إطار حرصها على تكامل الجهود الوطنية والصحية، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، إسهامًا منها في الجهود التي تبذلها الدولة للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره بإجراءات إدارية وصحية وبيئية وتوعوية، وأخرى تتعلق بديمومة الجدوى التشغيلية.

وشددت "الشؤون البلدية"، على أنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,933
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,395
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,549
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,316

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة