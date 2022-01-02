النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

153 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمكة.. ولا وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية ووفق ما أعلنته وزارة الصحة

سجّلت العاصمة المقدسة، اليوم، 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 1024 حالة سجلتها مناطق ومحافظات المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 46915 إصابة؛ منها 44572 حالة تماثلت للشفاء، و1175 توفاهم الله من جراء الفيروس رحمهم الله جميعًا.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجلت العاصمة المقدسة اليوم 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقبل 34 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل العاصمة المقدسة أي حالة وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 1168 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
153 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمكة.. ولا وفيات
سبق

سجّلت العاصمة المقدسة، اليوم، 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 1024 حالة سجلتها مناطق ومحافظات المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 46915 إصابة؛ منها 44572 حالة تماثلت للشفاء، و1175 توفاهم الله من جراء الفيروس رحمهم الله جميعًا.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجلت العاصمة المقدسة اليوم 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقبل 34 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل العاصمة المقدسة أي حالة وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 1168 حالة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
03:53 PM

153 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمكة.. ولا وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية ووفق ما أعلنته وزارة الصحة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,039

سجّلت العاصمة المقدسة، اليوم، 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 1024 حالة سجلتها مناطق ومحافظات المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 46915 إصابة؛ منها 44572 حالة تماثلت للشفاء، و1175 توفاهم الله من جراء الفيروس رحمهم الله جميعًا.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجلت العاصمة المقدسة اليوم 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقبل 34 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل العاصمة المقدسة أي حالة وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 1168 حالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,562

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة